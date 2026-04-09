"Дешевша альтернатива Galaxy S26 Ultra": експерт назвав достойного конкурента Samsung (фото)

Компанія Motorola анонсувала новий смартфон Moto G Stylus 2026, який отримав низку суттєвий покращень, порівняно зі своїм попередником.

За своїми характеристиками Moto G Stylus 2026 може стати бюджетнішою альтернативою флагману Samsung Galaxy S26 Ultra, вважає експерт порталу Android Central Деррек Лі.

Одним з найпримітніших оновлень Moto G Stylus 2026 став новий активний стилус з чутливістю до тиску та розпізнаванням нахилу. Це опція буде особливо корисною для цифрових художників, які мають звичку робити швидкі скетчі на смартфоні.

Motorola також наводить приклади застосування нового стилуса із програмою "Нотатки" та в інтерфейсі користувача. Наприклад, з його допомогою можна перетягувати зображення, збільшувати текст та виконувати "Пошук за контуром". Крім того, натиснувши кнопку на стилусі, можна виділити текст і надіслати його у "Нотатки".

Стилус працює близько 100 годин на одному заряді та може повністю зарядитися всього за 15 хвилин, якщо вставити його назад у смартфон. Аксесуар також може похвалитися комбінованим рейтингом захисту від води та пилу IP68/ IP69.

Що стосується самого смартфону, Moto G Stylus 2026 отримав 6,7-дюймовий Super HD дисплей з піковою яскравістю до 5000 ніт. Технологія Water Touch дозволяє користуватися сенсорним екраном навіть під дощем. Як і новий стилус, телефон має захист від води та пилу за стандартом IP68/IP69.

Moto G Stylus 2026 оснащений основною камерою на 50 МП та надширококутним об'єктивом на 13 МП. Смартфон також пропонує функцію Motorola Signature Style, яка адаптує зображення до вподобань користувача залежно від об'єкта зйомки, режим Action Shot для зйомки швидкорухомих об'єктів та Super Zoom, який обіцяє чіткі зображення завдяки гібридному зуму.

Motorola обіцяє для Moto G Stylus 2026 два оновлення операційної системи та три роки оновлень безпеки. Пристрій працює на процесорі Snapdragon 6 Gen 3, має 8 ГБ оперативної пам'яті та оновлений акумулятор ємністю 5200 мАг з підтримкою бездротової зарядки.

"І хоча я хотів би, щоб Motorola оновила чипсет Moto G Stylus 2026, інші оновлення виглядають багатообіцяючими. Мені цікаво дізнатися, чи справді це дешевша альтернатива Galaxy S26 Ultra", — підсумував Лі.

Очікується, що стартова ціна Moto G Stylus 2026 становитиме 499 доларів (близько 21 610 гривень). Для порівняння, Galaxy S26 Ultra на початку продажів коштував від 1299 доларів (близько 56 256 гривень). Станом на квітень середня ціна на Samsung Galaxy S26 Ultra в Україні становить приблизно 65 000 – 75 000 гривень.

