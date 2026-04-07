Можна не заряджати два дні: вийшов недорогий смартфон з батареєю на 9000 мАг (фото)

OnePlus випустила смартфон Nord 6, який став першим пристроєм компанії за межами Китаю, оснащеним акумулятором ємністю 9000 мАг.

Попри місткий акумулятор, новий OnePlus Nord 6 здається вражаюче тонким і легким, що стало можливо завдяки кремній-вуглецевій технології. Детальніше про смартфон розповів портал Android Authority.

Повідомляється, що батарея ємністю 9000 мАг дозволяє OnePlus Nord 6 працювати без підзарядки впродовж двох днів. Великий акумулятор підтримується швидкою зарядкою SuperVOOC потужністю 80 Вт, яка може зарядити телефон приблизно за 90–100 хвилин.

OnePlus Nord 6 Фото: Android Authority

Хоча OnePlus Nord 6 є смартфоном середнього класу, він пропонує кращу продуктивність, ніж більшість його конкурентів з аналогічною ціною. Телефон працює на процесорі Snapdragon 8s Gen 4 та доступний у двох конфігураціях пам’яті: 8 ГБ/128 ГБ та 12 ГБ/256 ГБ.

Відео дня

OnePlus Nord 6 також отримав 165-Гц AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2772 x 1272 пікселів та заявленою піковою яскравістю 1800 ніт. Для кращого енергоспоживання він також підтримує змінну частоту оновлення з інтервалами, включаючи 60 Гц, 90 Гц, 120 Гц, 144 Гц та 165 Гц.

Ба більше, за словами експертів, OnePlus Nord 6 перевершує флагмани, такі як Galaxy S26 Ultra, своїм 10-бітним дисплеєм. При цьому він поступається у підтримці HDR, пропонуючи лише базову сумісність з HDR10, без HDR10+ або Dolby Vision.

Товщина OnePlus Nord 6 становить лише 8,5 мм, а вага — близько 217 грамів. Корпус надійно захищений від пилу та води, про що свідчать сертифікації IP68, IP69 та IP69K.

Важливо

Смартфон має 50-мегапіксельну основну камеру з сенсором Sony LYT-600 та 8-мегапіксельну надширококутну камеру. Третій виріз на задній панелі призначений для інфрачервоного підсвічування OnePlus, яке дозволяє керувати пристроями за допомогою телефону. Фронтальна камера використовує 32-мегапіксельний сенсор з автофокусом, що є рідкістю серед смартфонів середнього класу.

OnePlus обіцяє для Nord 6 чотири оновлення Android та шість років оновлень безпеки. Наразі смартфон вже вийшов в Індії. Очікується, що він з'явиться на європейських ринках найближчим часом.

