Цей смартфон можна купити замість Samsung: у 2026 році вийде ще одна складана модель

Компанія Xiaomi, схоже, збирається випустити новий складаний смартфон у формі книги, як моделі Mix Fold попередніх років.

Раніше очікувалося, що новий складаний телефон Xiaomi буде анонсовано разом з Xiaomi 17 Max наступного місяця, але тепер ймовірна дата запуску змістилась на початок липня. Про це повідомив інсайдер Картікей Сінгх в соціальній мережі X.

Детальні характеристики складаного Xiaomi поки не розголошуються, однак Сінгх зазначив у коментарях, що смартфон отримає процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 від Qualcomm, а не чип наступного покоління XRing O2 від Xiaomi.

Важливо

За даними Notebookcheck, цей телефон може позиціонуватися як більша версія флагмана Xiaomi 17, оснащена 200-мегапіксельною основною камерою. Як зазначають у виданні, дебют на початку липня означає, що складаний Xiaomi випередить свого конкурента Samsung Galaxy Z Fold 8.

Відео дня

Наразі незрозуміло, як Xiaomi збирається брендувати новий пристрій. Позаминулого року компанія представила складаний смартфон під назвою Mix Fold 4, однак торік відмовилась від випуску Mix Fold 5.

Mix Fold 4 Фото: Xiaomi

