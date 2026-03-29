Смартфони Motorola наздогнали Samsung за популярністю: які новинки стали хітами (фото)

Ринок складних смартфонів у Північній Америці переживає справжній бум, і головним бенефіціаром цього зростання стала компанія Motorola. Бренд показав феноменальні результати продажів, практично зрівнявшись з багаторічним лідером — Samsung.

За підсумками минулого року поставки складних смартфонів у цьому регіоні зросли на вражаючі 28% порівняно з минулим роком. Головними драйверами зростання стали компактні "розкладачки", пише Counterpoint Research.

Як змінилася розстановка сил

Компанія Motorola продемонструвала найвище зростання серед усіх великих виробників, захопивши 44% північноамериканського ринку складних пристроїв. Це колосальний стрибок, враховуючи, що ще недавно Samsung була практично абсолютним монополістом у цьому сегменті.

Секрет успіхів Motorola криється в неймовірній популярності серії Razr 2025. Компанія зробила ставку на зручний вертикальний форм-фактор і агресивну цінову політику. Завдяки доступнішим цінам і активному просуванню через стільникових операторів, складні смартфони Motorola вийшли за межі вузької ніші і стали по-справжньому масовими.

Samsung все ще утримує першість із часткою ринку в 51%. Однак домінування південнокорейського IT-гіганта зменшується під тиском конкурентів. Хоча Samsung, як і раніше, лідирує в сегменті апаратів книжкового формату, позиціям розкладачок бренду загрожують моделі серії Razr.

Google також показала відмінні результати у 2025 році. Продажі компанії зросли на 52%, що дало їй змогу зайняти 5% ринку. Позначився успішний запуск моделі Pixel 10 Pro Fold.

Складні смартфони Motorola Razr 2025

Що буде далі

Експерти зазначають, що північноамериканський ринок складних смартфонів перейшов від монополії одного гравця до здорової конкуренції, що в підсумку стимулює зростання всієї категорії.

"Стратегія ціноутворення Motorola і партнерство з операторами зв'язку зіграли ключову роль у розширенні ринку, в той час як триваючі інвестиції Google в цю категорію також сприяли загальному імпульсу", — зазначає заступник директора Counterpoint Ліз Лі.

Очікується, що у 2026 році конкуренція стане ще більш запеклою, оскільки на ринок складних телефонів, за чутками, нарешті вийде Apple. Ця подія може все змінити, привернувши увагу мас, які використовують техніку Apple, до цього сегменту.

