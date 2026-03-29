Смартфоны Motorola догнали Samsung по популярности: какие новинки стали хитами (фото)

Рынок складных смартфонов в Северной Америке переживает настоящий бум, и главным бенефициаром этого роста стала компания Motorola. Бренд показал феноменальные результаты продаж, практически сравнявшись с многолетним лидером — Samsung.

По итогам прошлого года поставки складных смартфонов в этом регионе выросли на впечатляющие 28% по сравнению с прошлым годом. Главными драйверами роста стали компактные "раскладушки", пишет Counterpoint Research.

Как поменялась расстановка сил

Компания Motorola продемонстрировала самый высокий рост среди всех крупных производителей, захватив 44% североамериканского рынка складных устройств. Это колоссальный скачок, учитывая, что еще недавно Samsung была практически абсолютным монополистом в этом сегменте.

Секрет успехов Motorola кроется в невероятной популярности серии Razr 2025. Компания сделала ставку на удобный вертикальный форм-фактор и агрессивную ценовую политику. Благодаря более доступным ценам и активному продвижению через сотовых операторов, складные смартфоны Motorola вышли за пределы узкой ниши и стали по-настоящему массовыми.

Відео дня

Samsung все еще удерживает первенство с долей рынка в 51%. Однако доминирование южнокорейского IT-гиганта уменьшается под давлением конкурентов. Хотя Samsung по-прежнему лидирует в сегменте аппаратов книжного формата, позициям раскладушек бренда угрожают модели серии Razr.

Google также показала отличные результаты в 2025 году. Продажи компании выросли на 52%, что позволило ей занять 5% рынка. Сказался успешный запуск модели Pixel 10 Pro Fold.

Cкладные смартфоны Motorola Razr 2025 Фото: Tom's Guide

Что будет дальше

Эксперты отмечают, что североамериканский рынок складных смартфонов перешел от монополии одного игрока к здоровой конкуренции, что в итоге стимулирует рост всей категории.

"Стратегия ценообразования Motorola и партнерство с операторами связи сыграли ключевую роль в расширении рынка, в то время как продолжающиеся инвестиции Google в эту категорию также способствовали общему импульсу", — отмечает заместитель директора Counterpoint Лиз Ли.

Ожидается, что в 2026 году конкуренция станет еще более ожесточенной, поскольку на рынок складных телефонов, по слухам, наконец-то выйдет Apple. Это событие может все изменить, обратив внимание масс, использующих технику Apple, на этот сегмент.

