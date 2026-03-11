Компактный смартфон с хорошей камерой: почему эксперты в восторге от этой модели Motorola (фото)

Motorola Edge 60 Neo приобрел популярность в среднем сегменте благодаря сочетанию миниатюрности и отличных характеристик.

Модель вошла в актуальный рейтинг лучших компактных телефонов от GSMArena и получила высокие оценки на маркетплейсах. Фокус приводит главное из отзывов экспертов и пользователей об устройстве.

Спецификации и камеры

Смартфон выделяется 6,36-дюймовым экраном. Это качественная LTPO P-OLED матрица с частотой обновления 120 Гц, высоким разрешением (2670х1200) пикселей) и пиковой яркостью 3000 нит. За производительность отвечает 4-нанометровый чип среднего уровня MediaTek Dimensity 7400. Внутри установлена батарея емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки (68 Вт) и беспроводной (15 Вт). Корпус имеет максимальную степень защиты от воды (IP68/IP69) и сертифицирован по стандарту MIL-STD-810H. Задняя панель выполнена из тактильно приятной экокожи.

Набор камер впечатляет для этого ценового сегмента. Основной сенсор — 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) и всенаправленным автофокусом. Его дополняет объектив телефото на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом (также с OIS). Третья камера — 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 120 градусов и автофокусом, что позволяет делать в том числе макроснимки. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Дисплей Motorola Edge 60 Neo Фото: Android Central

Мнения журналистов и владельцев

Обозреватели называют Edge 60 Neo весьма удачным смартфоном, который занял узкую, но востребованную нишу компактных "середняков". Хвалят отличный экран, эргономичный корпус, наличие редких для класса опций (телефото и беспроводная зарядка), а также гарантию 5 лет обновлений ОС Android. К недостаткам отнесли умеренную производительность процессора и местами неидеальную программную постобработку фото.

Пользователи в Украине оценивают смартфон позитивно. В отзывах покупатели особенно выделяют высокую автономность: телефон спокойно работает от 1,5 до 2,5 суток при не слишком интенсивной эксплуатации. Еще один плюс — удобные габариты, благодаря которым гаджетом легко пользоваться одной рукой, в основном качественные снимки с камер и приятный интерфейс системы.

Среди минусов отмечают отсутствие блока питания в коробке (его нужно докупать для зарядки за 30 минут), дешевый вид пластиковой рамки корпуса и не лучшую фронтальную камеру. Также некоторые пользователи рекомендуют установить стороннее приложение камеры с HDR для улучшения качества съемки.

Цена в Украине: 15 499 грн (2/256 ГБ).

Также Фокус писал про надежный смартфон среднего класса с емкой АКБ. Motorola Edge 60 Pro — отличный середняк, предлагающий оптимальное соотношение характеристик и цены.