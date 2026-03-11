Компактний смартфон з хорошою камерою: чому експерти в захваті від цієї моделі Motorola (фото)

Motorola Edge 60 Neo набув популярності в середньому сегменті завдяки поєднанню мініатюрності та відмінних характеристик.

Модель увійшла в актуальний рейтинг найкращих компактних телефонів від GSMArena і отримала високі оцінки на маркетплейсах. Фокус наводить головне з відгуків експертів і користувачів про пристрій.

Специфікації та камери

Смартфон виділяється 6,36-дюймовим екраном. Це якісна LTPO P-OLED матриця з частотою оновлення 120 Гц, високою роздільною здатністю (2670х1200) пікселів) і піковою яскравістю 3000 ніт. За продуктивність відповідає 4-нанометровий чип середнього рівня MediaTek Dimensity 7400. Усередині встановлена батарея ємністю 5200 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки (68 Вт) і бездротової (15 Вт). Корпус має максимальний ступінь захисту від води (IP68/IP69) і сертифікований за стандартом MIL-STD-810H. Задня панель виконана з тактильно приємної екошкіри.

Набір камер вражає для цього цінового сегмента. Основний сенсор — 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS) і всеспрямованим автофокусом. Його доповнює об'єктив телефото на 10 Мп з 3-кратним оптичним зумом (також з OIS). Третя камера — 13-мегапіксельний надширококутний модуль з кутом огляду 120 градусів і автофокусом, що дає змогу робити, зокрема, макрознімки. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп.

Дисплей Motorola Edge 60 Neo Фото: Android Central

Думки журналістів і власників

Оглядачі називають Edge 60 Neo вельми вдалим смартфоном, який зайняв вузьку, але затребувану нішу компактних "середняків". Хвалять відмінний екран, ергономічний корпус, наявність рідкісних для класу опцій (телефото і бездротова зарядка), а також гарантію 5 років оновлень ОС Android. До недоліків віднесли помірну продуктивність процесора і місцями неідеальну програмну постобробку фото.

Користувачі в Україні оцінюють смартфон позитивно. У відгуках покупці особливо виділяють високу автономність: телефон спокійно працює від 1,5 до 2,5 діб за не надто інтенсивної експлуатації. Ще один плюс — зручні габарити, завдяки яким гаджетом легко користуватися однією рукою, здебільшого якісні знімки з камер і приємний інтерфейс системи.

Серед мінусів відзначають відсутність блоку живлення в коробці (його потрібно докуповувати для зарядки за 30 хвилин), дешевий вигляд пластикової рамки корпусу і не найкращу фронтальну камеру. Також деякі користувачі рекомендують встановити сторонній додаток камери з HDR для поліпшення якості зйомки.

Ціна в Україні: 15 499 грн (2/256 ГБ).

