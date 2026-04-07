Этот смартфон можно купить вместо Samsung: в 2026 году выйдет еще одна складная модель

Компания Xiaomi, похоже, собирается выпустить новый складной смартфон в форме книги, как модели Mix Fold предыдущих лет.

Ранее ожидалось, что новый складной телефон Xiaomi будет анонсирован вместе с Xiaomi 17 Max в следующем месяце, но теперь вероятная дата запуска сместилась на начало июля. Об этом сообщил инсайдер Картикей Сингх в социальной сети X.

Подробные характеристики складного Xiaomi пока не разглашаются, однако Сингх отметил в комментариях, что смартфон получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm, а не чип следующего поколения XRing O2 от Xiaomi.

По данным Notebookcheck, этот телефон может позиционироваться как более крупная версия флагмана Xiaomi 17, оснащенная 200-мегапиксельной основной камерой. Как отмечают в издании, дебют в начале июля означает, что складной Xiaomi опередит своего конкурента Samsung Galaxy Z Fold 8.

Пока непонятно, как Xiaomi собирается брендировать новое устройство. В позапрошлом году компания представила складной смартфон под названием Mix Fold 4, однако в прошлом году отказалась от выпуска Mix Fold 5.

Микс Фолд 4 Фото: Xiaomi

