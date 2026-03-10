Google Pixel 11 Pro Fold впервые показали в сети: чем удивил этот смартфон (фото)

Компания Google собирается анонсировать в 2026 году новый складной смартфон Pixel 11 Pro Fold. Первые изображения устройства уже обнародованы в сети.

Рендеры Pixel 11 Pro Fold показывают, что он будет очень похож на Pixel 10 Pro Fold, но компактнее и с переработанным выступом камеры, отмечает Android Headlines.

Google Pixel 11 Pro Fold выглядит тоньше, чем Pixel 10 Pro Fold, однако в целом имеет подобный вид. Google решила не вносить существенных изменений в дизайн, поэтому складной Pixel снова будет изготовлен преимущественно из алюминия и стекла.

Общая форма телефона Google Pixel 11 Pro Fold такая же, как у предшественника. Основной дисплей имеет аналогичное отверстие в верхнем правом углу, а рамки кажутся однородными и максимально тонкими.

При этом стоит отметить, что Pixel 11 Pro Fold имеет несколько иной остров камеры, чем Pixel 10 Pro Fold. Светодиодная вспышка и микрофон расположены в верхнем вырезе в форме таблетки. Два из них размещены сверху острова камеры, как и на предыдущей модели. Зона, где остров камеры касается задней панели, теперь изогнута.

Сообщается, что Pixel 11 Pro Fold будет работать на совершенно новом процессоре Google Tensor G6. Поскольку Pixel 10 Pro Fold был оснащен чипсетом Tensor G5, это станет улучшением с точки зрения производительности.

"Google Pixel 11 Pro Fold не будет существенным обновлением формулы Google для складных устройств, но все равно будет шагом в правильном направлении", — подытожили в издании.

Напомним, обозреватель технологий Джулиан Чоккатту разобрал основные различия между различными моделями Google Pixel.

Фокус также сообщал, что эксперты назвали достойную альтернативу бюджетному смартфону Pixel 10a.