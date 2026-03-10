Google Pixel 11 Pro Fold вперше показали в мережі: чим здивував цей смартфон (фото)

Компанія Google збирається анонсувати у 2026 році новий складаний смартфон Pixel 11 Pro Fold. Перші зображення пристрою вже оприлюднені в мережі.

Рендери Pixel 11 Pro Fold показують, що він буде дуже схожим на Pixel 10 Pro Fold, але компактнішим та з переробленим виступом камери, зазначає Android Headlines.

Google Pixel 11 Pro Fold виглядає тоншим, ніж Pixel 10 Pro Fold, однак загалом має подібний вигляд. Google вирішила не вносити суттєвих змін у дизайн, тож складаний Pixel знову буде виготовлений переважно з алюмінію та скла.

Google Pixel 11 Pro Fold Фото: Android Headlines

Загальна форма телефону Google Pixel 11 Pro Fold така ж, як у попередника. Основний дисплей має аналогічний отвір у верхньому правому куті, а рамки здаються однорідними та максимально тонкими.

При цьому варто відзначити, що Pixel 11 Pro Fold має дещо інший острів камери, ніж Pixel 10 Pro Fold. Світлодіодний спалах та мікрофон розташовані у верхньому вирізі у формі таблетки. Два з них розміщені зверху острова камери, як і на попередній моделі. Зона, де острів камери торкається задньої панелі, тепер вигнута.

Google Pixel 11 Pro Fold Фото: Android Headlines

Повідомляється, що Pixel 11 Pro Fold працюватиме на абсолютно новому процесорі Google Tensor G6. Оскільки Pixel 10 Pro Fold був оснащений чипсетом Tensor G5, це стане покращенням з точки зору продуктивності.

"Google Pixel 11 Pro Fold не буде суттєвим оновленням формули Google для складних пристроїв, але все одно буде кроком у правильному напрямку", — підсумували у виданні.

