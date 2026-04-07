Не схожий на звичайний iPhone: з'явилися зображення першого складаного смартфона Apple

В мережу потрапили фото макетів майбутніх iPhone Fold, iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Складаний пристрій Apple привернув особливу увагу через свою незвичну форму.

Судячи з оприлюднених зображень, iPhone Fold має естетику, яка суттєво відрізняється від iPhone 18 Pro. Відповідні фото оприлюднив в соцмережі X інформатор Сонні Діксон, який часто публікує макети ще невипущених пристроїв.

На світлинах можна побачити, що iPhone 18 Pro значною мірою схожий на сучасну серію iPhone 17. Можливо, він матиме незначні розбіжності у габаритах, які не одразу впадають у око. Водночас iPhone Fold виглядає більш нестандартно.

iPhone Fold вирізняється серед більшості складних смартфонів у формі книги своїм співвідношенням сторін. Він має коротший і ширший корпус, ніж Samsung Galaxy Z Fold 7 та Honor Magic V6 Foldable. Його пропорції скоріше наближені до Google Pixel Fold.

Макет iPhone Fold також демонструє вузький витягнутий виступ камери. Він подібний до iPhone Air, однак не розтягується по всій ширині задньої панелі.

Макети iPhone Fold та iPhone 18 Pro Max Фото: X (Twitter)

На другому фото показано вигляд спереду. Хоча зовнішні кути iPhone Fold закруглені, секція, де розташовувався б шарнір, залишається квадратною для розміщення механізму складання.

Загалом основний екран iPhone Fold видається набагато ширшим, ніж у типового iPhone. У розгорнутому вигляді смартфон виглядає дуже коротким і широким. Однак варто враховувати, що кінцевий варіант дизайну може відрізнятися.

Нагадаємо, iPhone Fold отримає гнучкий екран, розроблений компанією Samsung Display.

