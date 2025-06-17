Експерти назвали найпотужніший складаний смартфон у світі: що це за модель і коли вийде

Samsung працює над своїм наступним складним смартфоном, і він називатиметься Galaxy Z Fold 7. Компанія заявила, що це буде найтонший, найлегший і найпросунутіший складаний смартфон на сьогоднішній день, і лістинг FCC підтверджує цю заяву.

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Новинка буде випущена з процесором Snapdragon 8 Elite під капотом. Високі показники обчислювальної потужності говорять про те, що смартфон цілком може стати найпотужнішою "розкладачкою" на ринку, пише tomsguide.com.

Лістинг FCC відноситься до телефону Samsung з номером моделі SM-F966B. Судячи з витоків, під цим номером ховається міжнародний варіант Galaxy Z Fold 7. У лістингу також вказана SoC SM8750 для телефону, яка є моделлю для новітнього чіпа Snapdragon 8 Elite від Qualcomm.

Це по суті підтверджує, що в телефоні буде встановлений чіп Snapdragon 8 Elite, але все ще є невелика ймовірність того, що компанія може змінити курс або номери моделей можуть бути невірними. Хоча видання не може зі 100-відсотковою впевненістю сказати, що саме цей смартфон буде оснащений потужним чипом, але все ж вважають, що це цілком імовірно.

Отримання Samsung сертифікації телефону від FCC вказує на те, що компанія має намір випустити його найближчим часом. Очікується, що бренд проведе захід Unpacked у липні 2025 року, на якому офіційно буде представлено наступний телефон, що вирізнятиметься значно більшим і легшим дизайном.

У лістингу також згадуються 5G, Wi-Fi 7, надширокий діапазон (UWB), бездротове заряджання і бездротовий розподіл потужності як функції, очікувані в наступному складному телефоні.

Раніше ми писали, які нові смартфони Samsung випустить протягом 2025 року. Південнокорейський бренд готовий радувати шанувальників новими гаджетами, серед яких Samsung Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7 і загадковий Galaxy Z Fold Ultra.

Також повідомляли, що Samsung Galaxy Z Fold 7 йде на рекорд. Складні телефони позиціонуються як чудеса інженерії, але при цьому їм притаманні й певні недоліки: багато додатків не оптимізовані для розширених екранів. До того ж, навіть новітній Samsung Galaxy Z Fold 7 може розчарувати в сенсі потужності акумулятора.