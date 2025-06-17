Эксперты назвали самый мощный складной смартфон в мире: что это за модель и когда выйдет

Samsung работает над своим следующим складным смартфоном, и он будет называться Galaxy Z Fold 7. Компания заявила, что это будет самый тонкий, легкий и продвинутый складной смартфон на сегодняшний день, и листинг FCC подтверждает это заявление.

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Новинка будет выпущена с процессором Snapdragon 8 Elite под капотом. Высокие показатели вычислительной мощности говорят о том, что смартфон вполне может стать самой мощной "раскладушкой" на рынке, пишет tomsguide.com.

Листинг FCC относится к телефону Samsung с номером модели SM-F966B. Судя по утечкам, под этим номером скрывается международный вариант Galaxy Z Fold 7. В листинге также указана SoC SM8750 для телефона, которая является моделью для новейшего чипа Snapdragon 8 Elite от Qualcomm.

Это по сути подтверждает, что в телефоне будет установлен чип Snapdragon 8 Elite, но все еще есть небольшая вероятность того, что компания может изменить курс или номера моделей могут быть неверными. Хотя издание не может со 100-процентной уверенностью сказать, что именно этот смартфон будет оснащен мощным чипом, но все же считают, что это вполне вероятно.

Получение Samsung сертификации телефона от FCC указывает на то, что компания намерена выпустить его в ближайшее время. Ожидается, что бренд проведет мероприятие Unpacked в июле 2025 года, на котором официально будет представлен следующий телефон, отличающийся значительно более крупным и легким дизайном.

В листинге также упоминаются 5G, Wi-Fi 7, сверхширокий диапазон (UWB), беспроводная зарядка и беспроводное распределение мощности в качестве функций, ожидаемых в следующем складном телефоне.

Ранее мы писали, какие новые смартфоны Samsung выпустит в течение 2025 года. Южнокорейский бренд готов радовать поклонников новыми гаджетами, среди которых Samsung Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7 и загадочный Galaxy Z Fold Ultra.

Также сообщали, что Samsung Galaxy Z Fold 7 идет на рекорд. Складные телефоны позиционируются как чудеса инженерии, но при этом им присущи и определенные недостатки: многие приложения не оптимизированы для расширенных экранов. К тому же, даже новейший Samsung Galaxy Z Fold 7 может разочаровать в смысле мощности аккумулятора.