Не похож на обычный iPhone: появились изображения первого складного смартфона Apple

В сеть попали фото макетов будущих iPhone Fold, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Складное устройство Apple привлекло особое внимание из-за своей необычной формы.

Судя по обнародованным изображениям, iPhone Fold имеет эстетику, которая существенно отличается от iPhone 18 Pro. Соответствующие фото обнародовал в соцсети X информатор Сонни Диксон, который часто публикует макеты еще невыпущенных устройств.

На фотографиях можно увидеть, что iPhone 18 Pro в значительной степени похож на современную серию iPhone 17. Возможно, он будет иметь незначительные расхождения в габаритах, которые не сразу бросаются в глаза. В то же время iPhone Fold выглядит более нестандартно.

Важно

Этот смартфон можно купить вместо Samsung: в 2026 году выйдет еще одна складная модель

iPhone Fold отличается среди большинства складных смартфонов в форме книги своим соотношением сторон. Он имеет более короткий и широкий корпус, чем Samsung Galaxy Z Fold 7 и Honor Magic V6 Foldable. Его пропорции скорее приближены к Google Pixel Fold.

Макет iPhone Fold также демонстрирует узкий вытянутый выступ камеры. Он подобен iPhone Air, однако не растягивается по всей ширине задней панели.

Макеты iPhone Fold и iPhone 18 Pro Max Фото: X (Twitter)

На втором фото показан вид спереди. Хотя внешние углы iPhone Fold закруглены, секция, где располагался бы шарнир, остается квадратной для размещения механизма складывания.

В целом основной экран iPhone Fold кажется намного шире, чем у типичного iPhone. В развернутом виде смартфон выглядит очень коротким и широким. Однако стоит учитывать, что конечный вариант дизайна может отличаться.

Напомним, iPhone Fold получит гибкий экран, разработанный компанией Samsung Display.

Фокус также сообщал, что первый складной iPhone может стоить дешевле, чем ожидалось.