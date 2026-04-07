Можно не заряжать два дня: вышел недорогой смартфон с батареей на 9000 мАч (фото)

OnePlus выпустила смартфон Nord 6, который стал первым устройством компании за пределами Китая, оснащенным аккумулятором емкостью 9000 мАч.

Несмотря на емкий аккумулятор, новый OnePlus Nord 6 кажется впечатляюще тонким и легким, что стало возможно благодаря кремний-углеродной технологии. Подробнее о смартфоне рассказал портал Android Authority.

Сообщается, что батарея емкостью 9000 мАч позволяет OnePlus Nord 6 работать без подзарядки в течение двух дней. Большой аккумулятор поддерживается быстрой зарядкой SuperVOOC мощностью 80 Вт, которая может зарядить телефон примерно за 90-100 минут.

OnePlus Nord 6 Фото: Android Authority

Хотя OnePlus Nord 6 является смартфоном среднего класса, он предлагает лучшую производительность, чем большинство его конкурентов с аналогичной ценой. Телефон работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 4 и доступен в двух конфигурациях памяти: 8 ГБ/128 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ.

OnePlus Nord 6 также получил 165-Гц AMOLED-дисплей с разрешением 2772 x 1272 пикселей и заявленной пиковой яркостью 1800 нит. Для лучшего энергопотребления он также поддерживает переменную частоту обновления с интервалами, включая 60 Гц, 90 Гц, 120 Гц, 144 Гц и 165 Гц.

Более того, по словам экспертов, OnePlus Nord 6 превосходит флагманы, такие как Galaxy S26 Ultra, своим 10-битным дисплеем. При этом он уступает в поддержке HDR, предлагая лишь базовую совместимость с HDR10, без HDR10+ или Dolby Vision.

Толщина OnePlus Nord 6 составляет всего 8,5 мм, а вес — около 217 граммов. Корпус надежно защищен от пыли и воды, о чем свидетельствуют сертификации IP68, IP69 и IP69K.

Смартфон имеет 50-мегапиксельную основную камеру с сенсором Sony LYT-600 и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Третий вырез на задней панели предназначен для инфракрасной подсветки OnePlus, которая позволяет управлять устройствами с помощью телефона. Фронтальная камера использует 32-мегапиксельный сенсор с автофокусом, что является редкостью среди смартфонов среднего класса.

OnePlus обещает для Nord 6 четыре обновления Android и шесть лет обновлений безопасности. Сейчас смартфон уже вышел в Индии. Ожидается, что он появится на европейских рынках в ближайшее время.

