Можна не заряджати тиждень: недорогий смартфон отримав пристойні характеристики (фото)

Компанія TCL випустила новий смартфон NXTPAPER 70 Pro, який вирізняється тривалим часом роботи від акумулятора та доступною ціною.

Хоча характеристики TCL NXTPAPER 70 Pro далекі від флагманських, він має чудове обладнання для стартової ціни в 200 доларів. Про це пише PhoneArena.

Однією з особливостей нового смартфона є 6,9-дюймовий дисплей FHD+ NXTPAPER з частотою оновлення 120 Гц. Технологія NXTPAPER зменшує навантаження на очі, імітуючи текстуру матового паперу, але зберігає кольори та швидкість реагування LCD/OLED-панелей.

NXTPAPER 70 Pro Фото: TCL

Телефон має 8 ГБ оперативної пам’яті та акумулятор ємністю 5200 мАг. Він також отримав 50-мегапіксельну основну камеру, 8-мегапіксельну надширококутну та 32-мегапіксельну фронтальну камери.

TCL NXTPAPER 70 Pro працює на процесорі MediaTek Dimensity 7300. Це 8-ядерний, майже дворічний чип, який рекламується як надефективний. У поєднанні з екраном NXTPAPER він дозволяє смартфону працювати до семи днів на одному заряді.

"Якщо вам потрібен доступний телефон, який прослужить вам тиждень, і вас не турбують досить помірні характеристики, цей телефон саме те, що вам потрібно", — наголосили у виданні.

Додатковим бонусом TCL NXTPAPER 70 Pro став слот для карт microSD, що є рідкістю серед сучасних смартфонів. Він підтримує карти об'ємом до 2 ТБ, тож в перспективі цей бюджетний телефон може мати більше пам’яті, ніж флагман Samsung Galaxy S26 Ultra. Клас захисту IP68 також означає, що пристрій TCL не боїться води.

