Можно не заряжать неделю: недорогой смартфон получил приличные характеристики (фото)

Компания TCL выпустила новый смартфон NXTPAPER 70 Pro, который отличается длительным временем работы от аккумулятора и доступной ценой.

Хотя характеристики TCL NXTPAPER 70 Pro далеки от флагманских, он имеет отличное оборудование для стартовой цены в 200 долларов. Об этом пишет PhoneArena.

Одной из особенностей нового смартфона является 6,9-дюймовый дисплей FHD+ NXTPAPER с частотой обновления 120 Гц. Технология NXTPAPER уменьшает нагрузку на глаза, имитируя текстуру матовой бумаги, но сохраняет цвета и скорость реагирования LCD/OLED-панелей.

NXTPAPER 70 Pro Фото: TCL

Телефон имеет 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5200 мАч. Он также получил 50-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную и 32-мегапиксельную фронтальную камеры.

TCL NXTPAPER 70 Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300. Это 8-ядерный, почти двухлетний чип, который рекламируется как сверхэффективный. В сочетании с экраном NXTPAPER он позволяет смартфону работать до семи дней на одном заряде.

"Если вам нужен доступный телефон, который прослужит вам неделю, и вас не беспокоят довольно умеренные характеристики, этот телефон именно то, что вам нужно", — отметили в издании.

Дополнительным бонусом TCL NXTPAPER 70 Pro стал слот для карт microSD, что является редкостью среди современных смартфонов. Он поддерживает карты объемом до 2 ТБ, поэтому в перспективе этот бюджетный телефон может иметь больше памяти, чем флагман Samsung Galaxy S26 Ultra. Класс защиты IP68 также означает, что устройство TCL не боится воды.

