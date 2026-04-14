Дешевша альтернатива флагману Samsung: трирічний Galaxy S23 порівняли з новим Galaxy S26

Цього року Samsung анонсувала флагманську серію Galaxy S26. У базової версії Galaxy S26 виявилось багато спільного з моделлю Galaxy S23, що вийшла у 2023 році.

Експерти порівняли Samsung Galaxy S26 та Samsung Galaxy S23, а саме дизайн, дисплеї, продуктивність, час роботи від батареї, камери та звук цих смартфонів. Про це пише Android Headlines.

Дизайн

Як зазначають у виданні, базовий флагман Samsung майже не змінив дизайн за три роки. Як Galaxy S23, так і Galaxy S26 плоский дисплей з центрованим отвором для камери зверху. Хоча Galaxy S26 має дещо тонші рамки, телефони виглядають дуже подібними.

Рамка Galaxy S26 плоска з усіх боків, тоді як у Galaxy S23 вона трохи закруглена. На правій стороні обох телефонів розташовані кнопки живлення/блокування та збільшення/зменшення гучності.

Три камери Galaxy S26 розташовані на окремому модулі, а на Galaxy S23 вони виступають безпосередньо із задньої панелі. Обидва пристрої виготовлені з алюмінію та скла, а також мають майже однакову вагу, хоча Galaxy S26 трохи вищий, ширший і тонший. Обидва корпуси захищені від води та пилу за стандартом IP68.

Дисплей

Galaxy S26 оснащений 6,3-дюймовим динамічним LTPO AMOLED дисплеєм 2X з адаптивною частотою оновлення 1-120 Гц. Він підтримує контент HDR10+, має роздільну здатність 2340 x 1080, та пропонує пікову яскравість 2600 ніт. Співвідношення екрана до корпусу становить 90%, а співвідношення сторін дисплея — 19,5:9. Екран захищений склом Gorilla Glass Victus 2.

Своєю чергою Galaxy S23 має 6,1-дюймовий динамічний AMOLED 2X дисплей з частотою оновлення 120 Гц та роздільною здатністю 2340 x 1080. Він також підтримує HDR10+, однак його пікова яскравість дещо нижча — 1750 ніт. Співвідношення екрана до корпусу становить близько 87%, а співвідношення сторін дисплея — 19,5:9. Захист дисплея забезпечується склом Corning Gorilla Glass Victus 2.

За словами експертів, обидва ці дисплеї досить хороші для більшості людей. Вони яскраві та мають хороші кути огляду. Згадану різницю в яскравості можна помітити лише під прямими сонячними променями.

Продуктивність

Samsung випускає Galaxy S26 з різними процесорами для різних ринків. У США та низці інших країн це Snapdragon 8 Elite для Galaxy від Qualcomm, а у Європі та ще деяких регіонах смартфон працює на чипі Exynos 2600. В обох версіях пристрій має 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та флеш-пам'ять UFS 4.0, яку не можна розширювати.

Водночас Galaxy S23 працює лише на процесорі Snapdragon 8 Gen. Цей чип підтримується 8 ГБ оперативної пам'яті та флеш-пам'яттю UFS 3.1 або UFS 4.0. Як і новіша модель, він не передбачає розширення пам’яті.

Автори огляду стверджують, що Galaxy S23 все ще може запропонувати пристойну продуктивність, однак він може зрівнятися з Galaxy S26. Флагман Samsung набагато швидший та краще справляється з високопродуктивними іграми.

Акумулятор

Galaxy S26 має акумулятор ємністю 4900 мАг, тоді як Galaxy S23 оснащений батареєю на 4300 мАг. За словами експертів, Galaxy S26 легко витримує без підзарядки цілий день, тоді як час автономної роботи Galaxy S23 був дуже поганим з самого початку.

Водночас зарядка майже не змінилася за три роки. На папері обидва смартфони підтримують дротову зарядку 25 Вт, а також бездротову зарядку 15 Вт та зворотну бездротову зарядку 4,5 Вт, але тести показали, що новіший смартфон заряджається трохи швидше. Перевагою Galaxy S26 також стала бездротова зарядка, однак для цього потрібен спеціальний чохол.

Камери

Samsung Galaxy S26 має три камери на задній панелі: основну камеру на 50 мегапікселів (розмір сенсора 1/1,56 дюйма), 12-мегапіксельну надширококутну камеру (розмір сенсора 1/2,55 дюйма, кут огляду 120 градусів) та телеоб'єктив на 10 мегапікселів (розмір сенсора 1/3,94 дюйма, 3-кратний оптичний зум).

Samsung Galaxy S23 також має 50-мегапіксельну основну камеру (розмір сенсора 1/1,56 дюйма), 12-мегапіксельну надширококутну камеру (розмір сенсора 1/2,55 дюйма, кут огляду 120 градусів) та 10-мегапіксельний телеоб'єктив (розмір сенсора 1/3,94 дюйма, 3-кратний оптичний зум).

"Якщо камери на цих двох телефонах здаються ідентичними, то це тому, що вони такими є. Те саме стосується й об'єктивів на цих камерах. Так, Samsung нічого не змінював за три роки з точки зору апаратного забезпечення, що, звісно, ​​розчаровує", — констатували автори огляду.

Аудіо

Galaxy S26 та Galaxy S23 оснащені стереодинаміками. Galaxy S26 пропонує трохи голосніший звук, але не набагато. На жодному з телефонів немає аудіороз'єму, однак дротові навушники можна підключати через порти Type-C. Для бездротового аудіо Galaxy S26 підтримує Bluetooth 5.4, а Galaxy S23 — Bluetooth 5.3. Загалом якість звуку в обох телефонах хороша.

"Насправді, різниця настільки мала, що ви можете її навіть не помітити", — наголосили експерти.

