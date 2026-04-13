Galaxy A37 проти Galaxy A57: експерти порівняли бюджетні смартфони Samsung (фото)

Компанія Samsung нещодавно випустила смартфони середнього класу Galaxy A37 та Galaxy A57. Хоча ці смартфони виглядають схожими, вони мають деякі відмінності.

При стартовій ціні в 480 євро Samsung Galaxy A57 має преміальнішу збірку та швидший чипсет, тоді як Samsung Galaxy A37 пропонує багато тих самих функцій за нижчою вартістю в 380 євро. Детальний порівняльний аналіз зробили експерти порталу GSMArena.

Дизайн

Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Обидва смартфони мають однаковий розмір екранів та акумуляторів, однак Galaxy A57 трохи компактніший і помітно легший. A57 використовує подвійне скло Gorilla Glass Victus+ з алюмінієвою рамкою, тоді як A37 має товстішу пластикову рамку та пластикову задню панель.

"A57, безумовно, здається більш вишуканим, ніж A37, тому він і перемагає в цій категорії", — зазначили автори огляду.

Дисплей

На папері Galaxy A37 та Galaxy A57 пропонують приблизно однаково хороші показники максимальної яскравості. При цьому A57 використовує панель Super AMOLED Plus, а A37 покладається на звичайний Super AMOLED.

Як пояснюю експерти, панелі Super AMOLED Plus мають звичайну матрицю RGB субпікселів, тоді як Super AMOLED має більш поширену матрицю Diamond Pentile з меншою кількістю синіх субпікселів. Раніше між цими двома дисплеями була очевидна різниця в чіткості, оскільки дисплеї того часу мали нижчу роздільну здатність. Сьогодні ця різниця майже непомітна, тож екрани A37 та A57 можна вважати рівноцінними.

Акумулятор

Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Обидва смартфони отримали акумулятори 5000 мАг. Оскільки Galaxy A37 та Galaxy A57 мають схожі дисплеї та схожі динаміки, а їхні процесори не надто сильно відрізняються, вони демонструють однаково хороший час роботи від батареї.

A37 та A57 також мають ідентичні можливості заряджання. Вони підтримують швидку дротову зарядку до 45 Вт та повністю заряджаються приблизно за 70 хвилин.

Динамік

Смартфони отримали однакову гібридну стереосистему з одним динаміком, спрямованим вниз, та підсиленим динаміком, який також служить ще одним стереодинаміком. В ході тестування Galaxy A37 набрав більше балів за гучність, проте експерти відзначили більш насичений та глибокий звук Galaxy A57.

Продуктивність

Galaxy A57 має новий чипсет Exynos 1680 виробництва Samsung, тоді як Galaxy A37 працює на Exynos 1580. За словами оглядача, новіша модель пропонує покращення продуктивності процесора на 12,5% та графічного процесора на 13,8%.

"Galaxy A37 здавався трохи млявим у повсякденній роботі, а A57 точно буде швидшим у вимогливіших програмах та іграх", — констатували у виданні.

Камери

Galaxy A57 Фото: sammobile.com

Як Galaxy A57, так і Galaxy A37 оснащені однаковою основною камерою з сенсором 1/1,56 дюйма та фокусною відстанню 23 мм, яка також відповідає за масштабування. Обидва телефони також мають однакові 5-мегапіксельні макрокамери.

Між ультраширококутними об'єктивами є невелика різниця. Galaxy A37 використовує 8-мегапіксельний сенсор, а Galaxy A57 — 12-мегапіксельний. При цьому обидва телефони можуть робити 12-мегапіксельні надширококутні знімки.

Що стосується фронтальної камери, незначні відмінності в даних EXIF можуть свідчити про різне обладнання. Проте основні характеристики однакові у обидвох смартфонів.

"За гарного освітлення обидва телефони роблять дуже гарні селфі, які виглядають більш-менш однаково. Деталізація та динамічний діапазон чудові, тони шкіри виглядають гарно. Однак A57 має дещо суттєву перевагу за умов слабкого освітлення, оскільки фотографії A37 помітно м'якші", — наголосили експерти.

Обидва телефони також можуть записувати відео у форматі 4K30 за допомогою основних камер. При бажанні можна переключитися на 1080p60, жертвуючи роздільною здатністю заради додаткової плавності.

Висновки

На думку експертів видання, як Galaxy A57, так і Galaxy A37 є не найкращим вибором у своїй ціновій категорії. Одним з їхніх недоліків є мінімальні оновлення порівняно з попередніми Galaxy A56 та Galaxy A36.

Galaxy A57 пропонує дещо кращу продуктивність, преміальніший дизайн, кращу надширококутну камеру, фізичний датчик наближення, а також трохи більше преміальних функцій підключення, таких як Wi-Fi 6E та Bluetooth 6.0.

Galaxy A37 пропонує майже такий самий досвід, але коштує дешевше. Він підійде для тих, хто не зацікавлений в іграх, редагуванні відео чи багатозадачності.

"Якщо все зводиться до дилеми A57 чи A37, ми вважаємо, що A57 гідний своєї ціни завдяки своїй більш преміальній конструкції та швидшому обладнанню. Але якщо ні те, ні інше для вас не є важливим, ви можете сміливо обрати A37", — підсумували у виданні.

