Недорогий смартфон з містким акумулятором: що відомо про нову бюджетну модель (фото)

Компанія Huawei випустила новий смартфон початкового рівня Enjoy 90m Plus, який став доповненням серії Enjoy 90.

Деякі ключові характеристики нового смартфона Huawei Enjoy 90m Plus нещодавно були оприлюднені на офіційному сайті Huawei.

Повідомляється, що Enjoy 90m Plus оснащений 6,67-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ (1604 x 720 пікселів) та частотою оновлення 120 Гц. Смартфон має габарити 166 × 76,58 × 8,32 мм та важить близько 212 г.

Huawei Enjoy 90m Plus Фото: Huawei

Huawei використовує власний процесор Kirin 8000 у поєднанні з 256 ГБ вбудованої пам'яті без можливості розширення. Інформації про обсяг оперативної пам'яті наразі немає.

Enjoy 90m Plus отримав одну 50-мегапіксельну камеру з діафрагмою f/1.8 та підтримкою цифрового збільшення до 10x, а також 8-мегапіксельну фронтальну камеру. Телефон також може похвалитися акумулятором ємністю 6620 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 40 Вт.

Бюджетний Samsung Galaxy A27 розсекречено до виходу: чим порадує смартфон

Пристрій працює під управлінням HarmonyOS. Серед інших функцій цієї моделі — бічний датчик відбитків пальців, WiFi 7, Bluetooth 6.0 та клавіша X для швидкого запуску програм.

Huawei Enjoy 90m Plus вийшов у трьох кольорах: зоряно-чорному, пір'яно-білому та коралово-помаранчевому. Ціна на сайті поки не вказана, однак Notebookcheck стверджує, що це недорога модель початкового рівня.

Нагадаємо, смартфон середнього класу Samsung Galaxy A56 був найбільш продаваним пристроєм на Android у четвертому кварталі 2025 року.

Фокус також повідомляв, що CL випустила новий смартфон NXTPAPER 70 Pro, який вирізняється тривалим часом роботи від акумулятора та доступною ціною.