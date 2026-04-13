Недорогой смартфон с емким аккумулятором: что известно о новой бюджетной модели (фото)

Компания Huawei выпустила новый смартфон начального уровня Enjoy 90m Plus, который стал дополнением серии Enjoy 90.

Некоторые ключевые характеристики нового смартфона Huawei Enjoy 90m Plus недавно были обнародованы на официальном сайте Huawei.

Сообщается, что Enjoy 90m Plus оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ (1604 x 720 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Смартфон имеет габариты 166 × 76,58 × 8,32 мм и весит около 212 г.

Huawei Enjoy 90m Plus

Huawei использует собственный процессор Kirin 8000 в сочетании с 256 ГБ встроенной памяти без возможности расширения. Информации об объеме оперативной памяти пока нет.

Enjoy 90m Plus получил одну 50-мегапиксельную камеру с диафрагмой f/1.8 и поддержкой цифрового увеличения до 10x, а также 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Телефон также может похвастаться аккумулятором емкостью 6620 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 40 Вт.

Устройство работает под управлением HarmonyOS. Среди других функций этой модели — боковой датчик отпечатков пальцев, WiFi 7, Bluetooth 6.0 и клавиша X для быстрого запуска программ.

Huawei Enjoy 90m Plus вышел в трех цветах: звездно-черном, перьево-белом и кораллово-оранжевом. Цена на сайте пока не указана, однако Notebookcheck утверждает, что это недорогая модель начального уровня.

