Galaxy A37 против Galaxy A57: эксперты сравнили бюджетные смартфоны Samsung (фото)

Компания Samsung недавно выпустила смартфоны среднего класса Galaxy A37 и Galaxy A57. Хотя эти смартфоны выглядят похожими, они имеют некоторые отличия.

При стартовой цене в 480 евро Samsung Galaxy A57 имеет более премиальную сборку и более быстрый чипсет, тогда как Samsung Galaxy A37 предлагает много тех же функций по более низкой стоимости в 380 евро. Детальный сравнительный анализ сделали эксперты портала GSMArena.

Дизайн

Галактика А57 Фото: gsmarena.com

Оба смартфона имеют одинаковый размер экранов и аккумуляторов, однако Galaxy A57 немного компактнее и заметно легче. A57 использует двойное стекло Gorilla Glass Victus+ с алюминиевой рамкой, тогда как A37 имеет более толстую пластиковую рамку и пластиковую заднюю панель.

"A57, безусловно, кажется более изысканным, чем A37, поэтому он и побеждает в этой категории", — отметили авторы обзора.

Дисплей

На бумаге Galaxy A37 и Galaxy A57 предлагают примерно одинаково хорошие показатели максимальной яркости. При этом A57 использует панель Super AMOLED Plus, а A37 полагается на обычный Super AMOLED.

Как объясняют эксперты, панели Super AMOLED Plus имеют обычную матрицу RGB субпикселей, тогда как Super AMOLED имеет более распространенную матрицу Diamond Pentile с меньшим количеством синих субпикселей. Раньше между этими двумя дисплеями была очевидная разница в четкости, поскольку дисплеи того времени имели более низкое разрешение. Сегодня эта разница почти незаметна, поэтому экраны A37 и A57 можно считать равноценными.

Аккумулятор

Галактика А37 Фото: gsmarena.com

Оба смартфона получили аккумуляторы 5000 мАч. Поскольку Galaxy A37 и Galaxy A57 имеют похожие дисплеи и похожие динамики, а их процессоры не слишком сильно отличаются, они демонстрируют одинаково хорошее время работы от батареи.

A37 и A57 также имеют идентичные возможности зарядки. Они поддерживают быструю проводную зарядку до 45 Вт и полностью заряжаются примерно за 70 минут.

Динамик

Смартфоны получили одинаковую гибридную стереосистему с одним динамиком, направленным вниз, и усиленным динамиком, который также служит еще одним стереодинамиком. В ходе тестирования Galaxy A37 набрал больше баллов за громкость, однако эксперты отметили более насыщенный и глубокий звук Galaxy A57.

Производительность

Galaxy A57 имеет новый чипсет Exynos 1680 производства Samsung, тогда как Galaxy A37 работает на Exynos 1580. По словам обозревателя, новая модель предлагает улучшение производительности процессора на 12,5% и графического процессора на 13,8%.

"Galaxy A37 казался немного вялым в повседневной работе, а A57 точно будет быстрее в более требовательных программах и играх", — констатировали в издании.

Камеры

Галактика А57 Фото: sammobile.com

Как Galaxy A57, так и Galaxy A37 оснащены одинаковой основной камерой с сенсором 1/1,56 дюйма и фокусным расстоянием 23 мм, которая также отвечает за масштабирование. Оба телефона также имеют одинаковые 5-мегапиксельные макрокамеры.

Между ультраширокоугольными объективами есть небольшая разница. Galaxy A37 использует 8-мегапиксельный сенсор, а Galaxy A57 — 12-мегапиксельный. При этом оба телефона могут делать 12-мегапиксельные сверхширокоугольные снимки.

Что касается фронтальной камеры, незначительные различия в данных EXIF могут свидетельствовать о разном оборудовании. Однако основные характеристики одинаковы у обоих смартфонов.

"При хорошем освещении оба телефона делают очень хорошие селфи, которые выглядят более или менее одинаково. Детализация и динамический диапазон замечательные, тона кожи выглядят хорошо. Однако A57 имеет несколько существенное преимущество в условиях слабого освещения, поскольку фотографии A37 заметно мягче", — отметили эксперты.

Оба телефона также могут записывать видео в формате 4K30 с помощью основных камер. При желании можно переключиться на 1080p60, жертвуя разрешением ради дополнительной плавности.

Выводы

По мнению экспертов издания, как Galaxy A57, так и Galaxy A37 являются не лучшим выбором в своей ценовой категории. Одним из их недостатков являются минимальные обновления по сравнению с предыдущими Galaxy A56 и Galaxy A36.

Galaxy A57 предлагает несколько лучшую производительность, более премиальный дизайн, лучшую сверхширокоугольную камеру, физический датчик приближения, а также немного больше премиальных функций подключения, таких как Wi-Fi 6E и Bluetooth 6.0.

Galaxy A37 предлагает почти такой же опыт, но стоит дешевле. Он подойдет для тех, кто не заинтересован в играх, редактировании видео или многозадачности.

"Если все сводится к дилемме A57 или A37, мы считаем, что A57 достоин своей цены благодаря своей более премиальной конструкции и более быстрому оборудованию. Но если ни то, ни другое для вас не является важным, вы можете смело выбрать A37", — подытожили в издании.

