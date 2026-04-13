Один із найкращих недорогих смартфонів: хіт 2026 року випробували на міцність (відео)

Смартфон Nothing Phone 4a Pro чудово витримав майже всі випробування на міцність, однак у його конструкції було виявлено один недолік.

Nothing Phone 4a Pro показав відмінну стійкість до подряпин, вигину та горіння. Водночас один із водонепроникних бар'єрів телефону виявився ненадійним. Відповідне відео з'явилось на YouTube-каналі JerryRigEverything.

Тест на міцність Nothing Phone 4a Pro

Ведучий Зак Нельсон виявив, що випадкове вставлення інструмента для видалення SIM-картки в отвір мікрофона, який знаходиться поруч із лотком для SIM-картки, може мати значні наслідки для захисту від води та пилу (IP65).

Як пояснює експерт, водонепроникна "сітка" знаходиться одразу за отвором мікрофона, тож цей шар легко пошкодити, випадково вставивши інструмент для видалення SIM-картки. Хоча Nothing, ймовірно, використовує додатковий шар водонепроникності, автор зауважив, що водонепроникний шар на багатьох інших телефонах не можна пробити аналогічним чином.

Nothing Phone 4a Pro

Що стосується інших критеріїв, Nothing Phone 4a Pro порадував міцністю корпусу. Коли Нельсон почав дряпати екран телефону, перші подряпини з'явилися лише на шостому рівні за шкалою твердості Мооса, а глибші борозни утворилися аж на сьомому рівні.

Коли автор YouTube-каналу підніс запальничку до екрана, минуло близько 20 секунд, перш ніж на панелі з'явилася біла пляма. Ця пляма згодом зникла, але не повністю.

Окрім того, Nothing Phone 4a Pro надзвичайно добре впорався з тестом на вигин, особливо на фоні інших смартфонів середнього класу. За словами Нельсона, пристрій витримав випробування на міцність "з відзнакою". Експерт також назвав його найкраще зібраним смартфоном Nothing.

Нагадаємо, на думку експертів, Nothing Phone 4a Pro є одним з найкращих смартфонів Android середнього класу у 2026 році.

Фокус також писав про те, що Nothing Phone 4a Pro є прямим конкурентом новому Google Pixel 10a.