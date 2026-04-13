Samsung проти Google Pixel: який смартфон на Android вибрати у 2026 році (фото)

Флагманські смартфони від Samsung та Google пропонують потужні камери, корисні функції штучного інтелекту (ШІ) та сім років оновлень програмного забезпечення. Водночас вони мають низку ключових відмінностей.

Смартфони Samsung зазвичай подобаються любителям налаштувань та досвідченим користувачам, тоді як пристрої Pixel більше приваблюють тих, хто цінує простоту та інтеграцію з Google. Детальніше про різницю між цими телефонами пише Tech Advisor.

Експерти порталу протестували кожен флагман Samsung, позначений літерою S, а також топові моделі Google Pixel.

Програмне забезпечення

Перевагою смартфонів Pixel є лаконічний інтерфейс без зайвого програмного забезпечення та додаткових програм. Смартфони від Google також раніше отримують оновлення. Водночас One UI від Samsung має більше можливостей для налаштування інтерфейсу та вбудованих функцій.

На думку оглядачів, жоден з цих інтерфейсів об'єктивно не кращий. Тож вибір повністю залежить від того, чого саме користувач очікує від телефону.

"Якщо вам потрібен чистий інтерфейс, Pixel зазвичай краще підходить. Якщо ви хочете налаштувати телефон або хочете, щоб він пропонував більше, ніж просто базові функції, Samsung має перевагу", — пояснили у виданні.

Камера

Смартфони Pixel роками мали загалом стабільнішу камеру. Пристрої від Google також відомі своєю чудовою обробкою HDR та використанням штучного інтелекту (ШІ) для створення реалістичних результатів.

Google Pixel 10 Pro XL Фото: gsmarena.com

Водночас флагмани Galaxy мають перевагу для тих, кому важливий діапазон масштабування. Samsung пропонує сенсори високої роздільної здатності та вдосконалений нічний режим зйомки.

Продуктивність

Смартфони Pixel використовують чипи Tensor від Google. Samsung зазвичай використовує процесори Snapdragon, які пропонують вищу продуктивність.

Хоча Samsung наразі перевершує Pixel у бенчмарках, при повсякденній роботі ця різниця непомітна. Однак під навантаженням смартфони Galaxy показують себе краще. Якщо Google зосереджується на щоденному використанні, то Samsung дозволяє насолоджуватися вимогливими іграми.

Дисплей та акумулятор

Загалом обидва екрани виглядають чіткими та яскравими. При цьому Samsung все ще має перевагу в яскравості, тоді як Google зосереджується на точності кольору.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: Tom's Guide

Характеристики акумуляторів також трохи різняться. Наприклад, флагман Pixel 10 Pro XL оснащений акумулятором ємністю 5200 мАг, а його прямий конкурент Samsung Galaxy S26 Ultra отримав батарею на 5 000 мАг. Термін служби батареї залежить більше від моделі, ніж від бренду.

Який смартфон купити

Експерти дійшли до висновку, що Pixel буде кращим рішенням для більшості людей, які хочуть телефон, який просто добре працює. Пристрої від Google мають стабільну камеру, а ШІ-функції добре інтегровані з моделями останніх поколінь.

Смартфони Samsung Galaxy будуть більш вдалою покупкою для тих, хто захоплюєтеся налаштуванням або мобільними іграми. Додатковим бонусом стане чудовий дисплей.

"Так само, як Pixel приваблює тих, хто цінує простоту, Samsung приваблює тих, хто прагне випробувати межі своїх смартфонів, щоб дізнатися, на що вони здатні — і для цього є чимало можливостей", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, смартфон середнього класу Samsung Galaxy A56 був найбільш продаваним пристроєм на Android у четвертому кварталі 2025 року.

Фокус також повідомляв, що Google Pixel 10a обійшов свого основного конкурента Samsung Galaxy A57 за низкою параметрів.