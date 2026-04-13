Samsung против Google Pixel: какой смартфон на Android выбрать в 2026 году (фото)

Флагманские смартфоны от Samsung и Google предлагают мощные камеры, полезные функции искусственного интеллекта (ИИ) и семь лет обновлений программного обеспечения. В то же время они имеют ряд ключевых отличий.

Смартфоны Samsung обычно нравятся любителям настроек и опытным пользователям, тогда как устройства Pixel больше привлекают тех, кто ценит простоту и интеграцию с Google. Подробнее о разнице между этими телефонами пишет Tech Advisor.

Эксперты портала протестировали каждый флагман Samsung, обозначенный буквой S, а также топовые модели Google Pixel.

Программное обеспечение

Преимуществом смартфонов Pixel является лаконичный интерфейс без лишнего программного обеспечения и дополнительных программ. Смартфоны от Google также раньше получают обновления. В то же время One UI от Samsung имеет больше возможностей для настройки интерфейса и встроенных функций.

Відео дня

По мнению обозревателей, ни один из этих интерфейсов объективно не лучше. Поэтому выбор полностью зависит от того, чего именно пользователь ожидает от телефона.

"Если вам нужен чистый интерфейс, Pixel обычно лучше подходит. Если вы хотите настроить телефон или хотите, чтобы он предлагал больше, чем просто базовые функции, Samsung имеет преимущество", — пояснили в издании.

Камера

Смартфоны Pixel годами имели в целом более стабильную камеру. Устройства от Google также известны своей замечательной обработкой HDR и использованием искусственного интеллекта (ИИ) для создания реалистичных результатов.

Google Pixel 10 Pro XL Фото: gsmarena.com

В то же время флагманы Galaxy имеют преимущество для тех, кому важен диапазон масштабирования. Samsung предлагает сенсоры высокого разрешения и усовершенствованный ночной режим съемки.

Производительность

Смартфоны Pixel используют чипы Tensor от Google. Samsung обычно использует процессоры Snapdragon, которые предлагают более высокую производительность.

Хотя Samsung пока превосходит Pixel в бенчмарках, при повседневной работе эта разница незаметна. Однако под нагрузкой смартфоны Galaxy показывают себя лучше. Если Google сосредотачивается на ежедневном использовании, то Samsung позволяет наслаждаться требовательными играми.

Дисплей и аккумулятор

В целом оба экрана выглядят четкими и яркими. При этом Samsung все еще имеет преимущество в яркости, тогда как Google сосредотачивается на точности цвета.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: Tom's Guide

Характеристики аккумуляторов также немного разнятся. Например, флагман Pixel 10 Pro XL оснащен аккумулятором емкостью 5200 мАч, а его прямой конкурент Samsung Galaxy S26 Ultra получил батарею на 5 000 мАч. Срок службы батареи зависит больше от модели, чем от бренда.

Какой смартфон купить

Эксперты пришли к выводу, что Pixel будет лучшим решением для большинства людей, которые хотят телефон, который просто хорошо работает. Устройства от Google имеют стабильную камеру, а ИИ-функции хорошо интегрированы с моделями последних поколений.

Важно

Смартфоны Samsung Galaxy будут более удачной покупкой для тех, кто увлекаетесь настройкой или мобильными играми. Дополнительным бонусом станет превосходный дисплей.

"Так же, как Pixel привлекает тех, кто ценит простоту, Samsung привлекает тех, кто стремится испытать границы своих смартфонов, чтобы узнать, на что они способны — и для этого есть немало возможностей", — подытожили в издании.

