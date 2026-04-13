Один из лучших недорогих смартфонов: хит 2026 года испытали на прочность (видео)

Смартфон Nothing Phone 4a Pro прекрасно выдержал почти все испытания на прочность, однако в его конструкции был обнаружен один недостаток.

Nothing Phone 4a Pro показал отличную устойчивость к царапинам, изгибу и горению. В то же время один из водонепроницаемых барьеров телефона оказался ненадежным. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале JerryRigEverything.

Ведущий Зак Нельсон обнаружил, что случайное вставление инструмента для удаления SIM-карты в отверстие микрофона, которое находится рядом с лотком для SIM-карты, может иметь значительные последствия для защиты от воды и пыли (IP65).

Как объясняет эксперт, водонепроницаемая "сетка" находится сразу за отверстием микрофона, поэтому этот слой легко повредить, случайно вставив инструмент для удаления SIM-карты. Хотя Nothing, вероятно, использует дополнительный слой водонепроницаемости, автор отметил, что водонепроницаемый слой на многих других телефонах нельзя пробить аналогичным образом.

Что касается других критериев, Nothing Phone 4a Pro порадовал прочностью корпуса. Когда Нельсон начал царапать экран телефона, первые царапины появились лишь на шестом уровне по шкале твердости Мооса, а более глубокие борозды образовались аж на седьмом уровне.

Когда автор YouTube-канала поднес зажигалку к экрану, прошло около 20 секунд, прежде чем на панели появилось белое пятно. Это пятно впоследствии исчезло, но не полностью.

Кроме того, Nothing Phone 4a Pro чрезвычайно хорошо справился с тестом на изгиб, особенно на фоне других смартфонов среднего класса. По словам Нельсона, устройство выдержало испытание на прочность "с отличием". Эксперт также назвал его лучше всего собранным смартфоном Nothing.

