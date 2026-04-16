Старі смартфони Samsung отримають топові функції флагманів: про які моделі йдеться

Серія смартфонів Samsung Galaxy S24, яка дебютувала у 2024 році, може отримати функції штучного інтелекту (ШІ), які наразі доступні лише флагманам Galaxy S26.

Samsung може інтегрувати деякі зі своїх найновіших ШІ-інструментів на пристрої Galaxy S24 з майбутнім оновленням програмного забезпечення. Про це пише PhoneArena з посиланням на інформатора Таруна Ватса.

За словами інсайдера, на серверах компанії з'явилася стабільна тестова збірка One UI 8.5, яка включає кілька функцій. Хоча ці функції недоступні в останніх бета-версіях One UI 8.5 для телефонів Galaxy S24, поява у стабільній збірці є показником того, що компанія може зробити їх доступними для позаторішніх смартфонів.

Смартфони Galaxy S24 Фото: Bridenstine

Повідомляється, що Galaxy S24, ймовірно, отримають доступ до так званої фільтрації дзвінків. Завдяки цій функції користувачі можуть використовувати голос ШІ для відповіді на дзвінки та отримувати транскрипцію розмови, перш ніж вирішити, чи відповідати.

Ще однією новою функцією може стати Photo Assist. Цей інструмент використовує фото та текстові дані для створення або редагування зображень. Photo Assist може додавати або видаляти об’єкти з фото та створювати нові сцени.

Також згадується функція Creative Studio. Її можна використовувати для створення наліпок, шпалер та абсолютно нових зображень.

Наразі невідомо, коли Samsung випустить One UI 8.5 для Galaxy S24, Galaxy S24 Plus та Galaxy S24 Ultra. У виданні припускають, що запуск може відбутися найближчими тижнями.

"Я не великий шанувальник зображень, згенерованих штучним інтелектом, і не використовую такі функції. Однак, мати штучний інтелект для відповіді на дзвінки з невідомих номерів звучить як здійснення мрії", — зазначив експерт порталу.

