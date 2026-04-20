Потужний чип та дві камери по 200 МП: чим порадує смартфон Xiaomi 18 Pro Max

Майбутній флагман Xiaomi 18 Pro Max може отримати низку суттєвих оновлень, порівняно зі своїм попередником Xiaomi 17 Pro Max.

Деякі подробиці щодо характеристик Xiaomi 18 Pro Max розкрив авторитетний інсайдер Digital Chat Station у своєму блозі на Weibo.

Повідомляється, що новий смартфон отримає чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, 6,9-дюймовий плоский екран та симетричні подвійні динаміки. Окрім того, інформатор натякає, на покращений надширококутний об'єктив.

У публікації не згадується конкретна модель, однак експерти порталу Notebookcheck дійшли висновку, що йдеться про Xiaomi 18 Pro Max. Його попередник Xiaomi 17 Pro Max вийшов у вересні 2025 року з чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5 та нестандартним додатковим дисплеєм.

Попередні пости інсайдера вказують на те що Xiaomi 18 Pro Max може отримати 200-мегапіксельну основну камеру та 200-мегапіксельний перископний телеоб'єктив із зумом. Також згадувався акумулятор ємністю понад 7000 мАг.

Варто враховувати, що Xiaomi ще не розкрила жодних офіційних подробиць щодо Xiaomi 18 Pro Max, тому всі витоки характеристик варто сприймати з часткою скептицизму.

