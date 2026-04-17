Смартфони середнього класу з АКБ на 7000 мАг: новинки Honor розсекречені перед запуском (фото)

Компанія Honor офіційно розкрила характеристики смартфонів Honor 600 та Honor 600 Pro, які незабаром мають надійти у продаж.

Honor 600 та Honor 600 Pro мають схожі характеристики, але модель Pro має потужніший чипсет, а також 50-мегапіксельну перископну телеоб'єктивну камеру та бездротову зарядку. Про це йдеться на офіційному сайті Honor.

Обидва смартфони отримали 6,5-дюймові OLED-дисплеї з роздільною здатністю 2728 x 1264 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Дизайн пристроїв дещо нагадує iPhone 17 Pro, особливо в помаранчевому кольорі.

Honor 600 Фото: Honor

Як Honor 600, так і Honor 600 Pro будуть оснащені Si-C акумуляторами ємністю 7000 мАг з дротовою зарядкою потужністю 80 Вт та зворотною дротовою зарядкою потужністю 27 Вт. При цьому лише Pro підтримує бездротову зарядку потужністю 50 Вт.

Honor 600 Pro Фото: Honor

Honor 600 працює на процесорі Snapdragon 7 Gen 4 від Qualcomm, тоді як Honor 600 Pro отримав потужніший Snapdragon 8 Elite, який використовувався у флагманських пристроях Android минулого року.

Смартфони мають основну камеру на 200 МП з сенсором 1/1,4 дюйма та надширококутну камеру на 12 МП з кутом огляду 112 градусів. Модель Pro додатково оснащена телеоб'єктивом на 50 МП з перископом та 3,5-кратним оптичним зумом.

Новинки Honor будуть постачатися з MagicOS 10 на базі Android 16. Вони будуть оснащені функцією Honor AI to Video 2.0 та повним пакетом Honor AI.

На сайті Honor не вказана вартість нових смартфонів, однак Xpertpick наводить ціни з платформи італійського ритейлера:

Honor 600 8 ГБ/256 ГБ — 604,90 євро;

Honor 600 Pro 8 ГБ/512 ГБ — 651,89 євро;

Honor 600 Pro 12 ГБ/512 ГБ — 930,90 євро.

Нагадаємо, Honor розширила свою лінійку смартфонів початкового рівня моделями X5d і X5d Plus.

Фокус також повідомляв, що Honor розпочала пробне виробництво нового акумулятора на 10 690 мАг.