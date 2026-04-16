Ємність понад 11 000 мАг: названо смартфон, який порадує потужним акумулятором

Компанія Honor розпочала пробне виробництво нового акумулятора номінальною ємністю 10 690 мАг та номінальною енергоємністю 40,41 Вт·год.

Очікується, що смартфони Honor з новим акумулятором пропонуватимуть типову ємність 11 000 мАг або вище. Про це повідомляє GSMArena з посиланням на авторитетного інсайдера.

Як зазначають у виданні, раніше компанія випустила смартфони Honor Win та Honor Win RT, які отримали величезні акумулятори ємністю 10 000 мАг. Згодом також вийшов Honor Power 2 з батареєю на 10 080 мАг.

"Тиждень на одному заряді": смартфони можуть отримати абсолютно новий тип акумуляторів

Новий витік інформації свідчить, що Honor готує смартфон з ще більшим акумулятором. Інсайдер не називає конкретну модель, однак у виданні припускають, що це може бути наступник нинішнього Honor Power 2.

Honor Power2 оснащений кремнієво-карбоновим акумулятором ємністю 10 080 мАг. Компанія стверджує, що цей смартфон витримує понад 20 годин відтворення відео без підзарядки. Він підтримує швидку дротову зарядку потужністю 80 Вт та зворотну дротову зарядку потужністю 27 Вт.

Нагадаємо, Honor готує до виходу новий тонкий ігровий смартфон Win 2, який запропонує акумулятор рівня повербанка.

Фокус також повідомляв, що майбутній Honor X80 GT може отримати найбільший в історії акумулятор ємністю понад 13000 мАг.