Тонкий Honor Win 2 отримає акумулятор на 10 000 мАг: що відомо про новинку

Компанія Honor готує до виходу новий ігровий смартфон Win 2, який запропонує АКБ рівня повербанка, оновлений процесор і збільшений екран з високою частотою оновлення.

Інсайдер Digital Chat Station розкрив попередні технічні параметри майбутнього апарату. Презентація телефону може відбутися вже у квітні разом з однойменним ігровим ноутбуком бренду, пише Gizmochina.

Головною особливістю Honor Win 2 залишиться масивна батарея ємністю 10 000 мАг у корпусі нормального розміру. Для пристрою з такою енергоємністю виробник, судячи з усього, збереже підтримку швидкої дротової зарядки на 100 Вт, бездротової на 80 Вт і функцію реверсивної передачі енергії, як це було реалізовано в першому поколінні.

Смартфон оснастять плоским дисплеєм з діагоналлю 6,89 дюйма. Роздільна здатність матриці складе 2K, а частота оновлення досягне 185 Гц, що орієнтоване на плавне відображення динамічних сцен в іграх. Попередня модель лінійки комплектувалася трохи меншим AMOLED-екраном на 6,83 дюйма з аналогічною герцовкою.

За обчислювальну потужність відповідатиме ще не представлений процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Цей чіп прийде на зміну платформі Snapdragon 8 Elite Gen 5, яка використовувалася в оригінальному Honor Win. Охолодження компонентів, ймовірно, як і раніше, здійснюватиметься за допомогою вбудованого мініатюрного вентилятора.

Серед інших очікуваних характеристик інсайдер виділяє наявність ультразвукового сканера відбитків пальців під екраном. Корпус смартфона отримає максимальний ступінь захисту від пилу і води за стандартами IP68 і IP69. Точної дати презентації Honor Win 2 поки не оголошено.

