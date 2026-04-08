Тонкий Honor Win 2 получит аккумулятор на 10 000 мАч: что известно про новинку

Компания Honor готовит к выходу новый игровой смартфон Win 2, который предложит АКБ уровня повербанка, обновленный процессор и увеличенный экран с высокой частотой обновления.

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл предварительные технические параметры будущего аппарата. Презентация телефона может состояться уже в апреле вместе с одноименным игровым ноутбуком бренда, пишет Gizmochina.

Главной особенностью Honor Win 2 останется массивная батарея емкостью 10 000 мАч в корпусе нормального размера. Для устройства с такой энергоемкостью производитель, судя по всему, сохранит поддержку быстрой проводной зарядки на 100 Вт, беспроводной на 80 Вт и функцию реверсивной передачи энергии, как это было реализовано в первом поколении.

Смартфон оснастят плоским дисплеем с диагональю 6,89 дюйма. Разрешение матрицы составит 2K, а частота обновления достигнет 185 Гц, что ориентировано на плавное отображение динамичных сцен в играх. Предыдущая модель линейки комплектовалась чуть меньшим AMOLED-экраном на 6,83 дюйма с аналогичной герцовкой.

Honor Win (иллюстративное фото) Фото: Honor

За вычислительную мощность будет отвечать еще не представленный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Этот чип придет на смену платформе Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая использовалась в оригинальном Honor Win. Охлаждение компонентов, вероятно, по-прежнему будет осуществляться с помощью встроенного миниатюрного вентилятора.

Среди других ожидаемых характеристик инсайдер выделяет наличие ультразвукового сканера отпечатков пальцев под экраном. Корпус смартфона получит максимальную степень защиты от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. Точная дата презентации Honor Win 2 пока не объявлена.

