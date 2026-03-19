Компактный Honor Magic 9 получит тройную 200-Мп камеру и батарею 8000 мАч: что известно о смартфоне

Компания Honor готовит к выходу флагманский смартфон Magic 9. Аппарат интересен весьма емким аккумулятором в миниатюрном корпусе, а также продвинутой системой камер.

Грядущая линейка будет включать в себя модели Magic 9, Magic 9 Pro и Magic 9 RSR. Первые подробности о базовой версии раскрыл инсайдер Digital Chat Station, пишет Gizmochina.

Основная камера смартфона получит 200-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/2.8 дюйма. Его дополнит 50-Мп широкоугольный модуль и 64-Мп перископический телеобъектив с матрицей 1/2 дюйма. Информации о фронтальной камере нет. Эксперты ожидают сохранение 50-Мп модуля от предыдущего поколения Magic 8.

Емкость встроенной батареи составит 8000 мАч. Этот показатель превосходит многие аналоги на рынке (например, OnePlus 15T комплектуется аккумулятором 7500 мАч). Мощность быстрой зарядки неизвестна, но поддержка беспроводного восполнения энергии подтверждена. Модель прошлого поколения оснащалась батареей на 7000 мАч с проводной зарядкой 90 Вт и беспроводной 80 Вт.

Аппаратной основой новинки станет процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6. Компания Qualcomm представит этот 2-нанометровый чип в сентябре. Смартфон получит плоский 6,3-дюймовый дисплей. Диагональ экрана уменьшится по сравнению с 6,58-дюймовой панелью предшественника. Матрица будет выполнена по технологии OLED LTPO. Будет предусмотрен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. Остальные технические спецификации пока держатся в секрете.

