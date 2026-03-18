Экран смартфона Galaxy S26 Ultra ухудшился в сравнении с S25 Ultra: в чем призналась Samsung

Южнокорейская компания официально подтвердила снижение предельной яркости и изменение цветопередачи в дисплее Galaxy S26 Ultra. Все дело в новой функции Privacy Display, которой не было в модели прошлого года.

Инженеры корпорации признали наличие визуальных отклонений при определенных сценариях эксплуатации, пишет TechRadar. Представители бренда заявили, что влияние этих нюансов на реальный пользовательский опыт остается минимальным.

Что показали тесты

Выяснилось, что 6,9-дюймовый экран Galaxy S26 Ultra под углом выглядит более тусклым, чем панель Galaxy S25 Ultra. Лабораторные замеры подтвердили снижение пиковых показателей яркости и небольшие отклонения в насыщенности цвета. В своем заявлении Samsung пояснила ситуацию внедрением функции Privacy Display. Эта технология на уровне пикселей скрывает содержимое экрана от посторонних взглядов со стороны. Разработчики отметили, что отклонения проявляются только при наклоне устройства на определенные углы и при выкрученной на максимум яркости подсветки.

Журналисты издания подтвердили это на практике. Разница в яркости становится заметной исключительно при прямом сравнении двух смартфонов, лежащих рядом с максимальными настройками экрана. При снижении яркости менее чем на половину визуальные отличия исчезают. К слову, на форуме Reddit ранее появлялись единичные жалобы владельцев на тошноту и напряжение глаз при использовании Privacy Display. Обозреватели не смогли подтвердить эти симптомы при длительном тестировании.

В целом эксперты называют технологию "Антишпион" полезной аппаратной инновацией, которая оправдывает незначительную потерю пиковой яркости.

