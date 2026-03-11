Назван смартфон с лучшей камерой в 2026 году: сравнение Galaxy S26 Ultra и iPhone 17 Pro Max (фото)

Два главных флагмана 2026 года, Samsung Galaxy S26 Ultra и Apple iPhone 17 Pro Max, сошлись в прямом сравнении камер. Эксперты протестировали устройства в разных условиях, чтобы выяснить, кто из них заслуживает звание лучшего камерофона на рынке. Результаты оказались неоднозначными.

Оба смартфона оснащены передовыми сенсорами и алгоритмами обработки, но подходят к созданию идеального кадра по-разному. Журналист PhoneArena Себастьян Пьер провел детальное сравнение снимков, чтобы выявить победителя.

Основная камера

На бумаге у Samsung преимущество: 200-мегапиксельный сенсор против 48-Мп у Apple (при этом физический размер матриц почти одинаков). Однако одни только мегапиксели не гарантируют лучшего результата.

iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra: основная камера Фото: PhoneArena

В дневных условиях Galaxy S26 Ultra склонен сильно завышать насыщенность неба и песка, делая картинку более яркой, но менее естественной. В сложных сценах (например, при съемке против света) Samsung может недостаточно подсветить главный объект, тогда как iPhone справляется с такими задачами лучше, сохраняя детали силуэта в тенях. При искусственном освещении, наоборот, iPhone делает цвета более насыщенными и приятными глазу, в то время как кадры с Galaxy могут выглядеть скучновато.

Широкоугольная камера

Оба смартфона оснащены новыми похожими фотосенсорами: 50 Мп у Galaxy и 48 Мп у iPhone. Здесь результаты зависят от конкретной сцены и разница обычно сводится к балансу белого. iPhone чаще всего выдает теплую картинку, и во многих случаях это уместно — вечером все смотрится мягче и атмосфернее. Samsung придерживается более натуральной цветовой температуры, но иногда завышает яркость. В целом, по детализации оба аппарата показывают хороший, но не выдающийся результат.

iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra: широкоугольная камера Фото: PhoneArena

Телеобъектив

Это главное отличие двух флагманов. У Galaxy S26 Ultra два телеобъектива (3х и 5х), а у iPhone 17 Pro Max — только один (4х).

На средних дистанциях зума (4х-5х) оба смартфона показывают сопоставимые результаты по четкости, но по-разному обрабатывают экспозицию. В частности, iPhone смог избежать пересвета, тогда как телевик Samsung не справился с бликами на виде. Но когда дело доходит до экстремального 30-кратного цифрового зума, Galaxy S26 Ultra не оставляет шансам конкуренту. Алгоритмы Samsung отлично справляются с восстановлением деталей (например, листьев на деревьях или текстуры камней), в то время как кадры с iPhone превращаются в неразборчивую "кашу".

30-кратный зум на iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: phonearena.com

Фронтальная камера

В тесте селфи 12-мегапиксельная камера Samsung уступила 18-мегапиксельному модулю Apple. Эксперт отметил, что испортить селфи на iPhone крайне сложно. Смартфон отлично справляется со сложным контровым светом на закате и реалистично передает оттенки кожи, стабильно выдавая более качественный результат.

iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra: фронтальная камера Фото: PhoneArena

Итог: ничья с нюансами

Однозначного победителя в этой битве нет. Оба смартфона делают отличные фотографии на основную камеру, но имеют свои сильные и слабые стороны.

iPhone 17 Pro Max (как и более компактный iPhone 17 Pro с идентичной камерой) превосходно справляется с селфи при сложном освещении, делает отличные ночные снимки и предлагает приятную цветопередачу с акцентом на теплых оттенках.

Samsung Galaxy S26 Ultra отличается более точным балансом белого в сложных условиях, предлагает высокий уровень детализации на широкий угол и однозначно доминирует при использовании экстремального зума.

"Если вы спросите меня, что бы я выбрал, я бы обратил внимание на Xiaomi 17 Ultra", — иронично подытожил эксперт, намекая на то, что на рынке есть и другие сильные игроки с передовыми камерами.

