Названо смартфон із найкращою камерою у 2026 році: тест Galaxy S26 Ultra і iPhone 17 Pro Max (фото)

iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S26 Ultra смартфони порівняння камер
iPhone 17 Pro Max і Samsung Galaxy S26 Ultra (ілюстративне фото) | Фото: phonearena.com

Два головні флагмани 2026 року, Samsung Galaxy S26 Ultra і Apple iPhone 17 Pro Max, зійшлися в прямому порівнянні камер. Експерти протестували пристрої в різних умовах, щоб з'ясувати, хто з них заслуговує на звання найкращого камерофона на ринку. Результати виявилися неоднозначними.

Обидва смартфони оснащені передовими сенсорами і алгоритмами обробки, але підходять до створення ідеального кадру по-різному. Журналіст PhoneArena Себастьян П'єр провів детальне порівняння знімків, щоб виявити переможця.

Основна камера

На папері у Samsung перевага: 200-мегапіксельний сенсор проти 48-Мп у Apple (при цьому фізичний розмір матриць майже однаковий). Однак самі лише мегапікселі не гарантують кращого результату.

iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S26 Ultra фототест смартфони
iPhone 17 Pro Max і Samsung Galaxy S26 Ultra: основна камера
Фото: PhoneArena

У денних умовах Galaxy S26 Ultra схильний сильно завищувати насиченість неба і піску, роблячи картинку яскравішою, але менш природною. У складних сценах (наприклад, під час зйомки проти світла) Samsung може недостатньо підсвітити головний об'єкт, тоді як iPhone справляється з такими завданнями краще, зберігаючи деталі силуету в тінях. При штучному освітленні, навпаки, iPhone робить кольори більш насиченими і приємними оку, тоді як кадри з Galaxy можуть виглядати нуднувато.

Відео дня

Ширококутна камера

Обидва смартфони оснащені новими схожими фотосенсорами: 50 Мп у Galaxy і 48 Мп у iPhone. Тут результати залежать від конкретної сцени і різниця зазвичай зводиться до балансу білого. iPhone найчастіше видає теплу картинку, і в багатьох випадках це доречно — ввечері все виглядає м'якше й атмосферніше. Samsung дотримується більш натуральної колірної температури, але іноді завищує яскравість. Загалом, за деталізацією обидва апарати показують хороший, але не видатний результат.

iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S26 Ultra приклад фото
iPhone 17 Pro Max і Samsung Galaxy S26 Ultra: ширококутна камера
Фото: PhoneArena

Телеоб'єктив

Це головна відмінність двох флагманів. У Galaxy S26 Ultra два телеоб'єктиви (3х і 5х), а в iPhone 17 Pro Max — тільки один (4х).

На середніх дистанціях зуму (4х-5х) обидва смартфони показують зіставні результати за чіткістю, але по-різному обробляють експозицію. Зокрема, iPhone зміг уникнути пересвітлення, тоді як телевік Samsung не впорався з відблисками на вигляді. Але коли справа доходить до екстремального 30-кратного цифрового зуму, Galaxy S26 Ultra не залишає шансів конкуренту. Алгоритми Samsung відмінно справляються з відновленням деталей (наприклад, листя на деревах або текстури каміння), тоді як кадри з iPhone перетворюються на нерозбірливу "кашу".

iPhone 17 Pro Max і Samsung Galaxy S26 Ultra фототест зум
30-кратний зум на iPhone 17 Pro Max і Samsung Galaxy S26 Ultra
Фото: phonearena.com

Фронтальна камера

У тесті селфі 12-мегапіксельна камера Samsung поступилася 18-мегапіксельному модулю Apple. Експерт зазначив, що зіпсувати селфі на iPhone вкрай складно. Смартфон відмінно справляється зі складним контровим світлом на заході сонця і реалістично передає відтінки шкіри, стабільно видаючи більш якісний результат.

iPhone 17 Pro Max і Samsung Galaxy S26 Ultra фототест селфі
iPhone 17 Pro Max і Samsung Galaxy S26 Ultra: фронтальна камера
Фото: PhoneArena

Підсумок: нічия з нюансами

Однозначного переможця в цій битві немає. Обидва смартфони роблять чудові фотографії на основну камеру, але мають свої сильні та слабкі сторони.

iPhone 17 Pro Max (як і компактніший iPhone 17 Pro з ідентичною камерою) чудово справляється з селфі за складного освітлення, робить чудові нічні знімки і пропонує приємну передачу кольору з акцентом на теплих відтінках.

Samsung Galaxy S26 Ultra вирізняється точнішим балансом білого в складних умовах, пропонує високий рівень деталізації на широкий кут і однозначно домінує під час використання екстремального зуму.

"Якщо ви запитаєте мене, що б я вибрав, я б звернув увагу на Xiaomi 17 Ultra", — іронічно підсумував експерт, натякаючи на те, що на ринку є й інші сильні гравці з передовими камерами.

