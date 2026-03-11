Названо смартфон із найкращою камерою у 2026 році: тест Galaxy S26 Ultra і iPhone 17 Pro Max (фото)

Два головні флагмани 2026 року, Samsung Galaxy S26 Ultra і Apple iPhone 17 Pro Max, зійшлися в прямому порівнянні камер. Експерти протестували пристрої в різних умовах, щоб з'ясувати, хто з них заслуговує на звання найкращого камерофона на ринку. Результати виявилися неоднозначними.

Обидва смартфони оснащені передовими сенсорами і алгоритмами обробки, але підходять до створення ідеального кадру по-різному. Журналіст PhoneArena Себастьян П'єр провів детальне порівняння знімків, щоб виявити переможця.

Основна камера

На папері у Samsung перевага: 200-мегапіксельний сенсор проти 48-Мп у Apple (при цьому фізичний розмір матриць майже однаковий). Однак самі лише мегапікселі не гарантують кращого результату.

iPhone 17 Pro Max і Samsung Galaxy S26 Ultra: основна камера Фото: PhoneArena

У денних умовах Galaxy S26 Ultra схильний сильно завищувати насиченість неба і піску, роблячи картинку яскравішою, але менш природною. У складних сценах (наприклад, під час зйомки проти світла) Samsung може недостатньо підсвітити головний об'єкт, тоді як iPhone справляється з такими завданнями краще, зберігаючи деталі силуету в тінях. При штучному освітленні, навпаки, iPhone робить кольори більш насиченими і приємними оку, тоді як кадри з Galaxy можуть виглядати нуднувато.

Відео дня

Ширококутна камера

Обидва смартфони оснащені новими схожими фотосенсорами: 50 Мп у Galaxy і 48 Мп у iPhone. Тут результати залежать від конкретної сцени і різниця зазвичай зводиться до балансу білого. iPhone найчастіше видає теплу картинку, і в багатьох випадках це доречно — ввечері все виглядає м'якше й атмосферніше. Samsung дотримується більш натуральної колірної температури, але іноді завищує яскравість. Загалом, за деталізацією обидва апарати показують хороший, але не видатний результат.

iPhone 17 Pro Max і Samsung Galaxy S26 Ultra: ширококутна камера Фото: PhoneArena

Телеоб'єктив

Це головна відмінність двох флагманів. У Galaxy S26 Ultra два телеоб'єктиви (3х і 5х), а в iPhone 17 Pro Max — тільки один (4х).

На середніх дистанціях зуму (4х-5х) обидва смартфони показують зіставні результати за чіткістю, але по-різному обробляють експозицію. Зокрема, iPhone зміг уникнути пересвітлення, тоді як телевік Samsung не впорався з відблисками на вигляді. Але коли справа доходить до екстремального 30-кратного цифрового зуму, Galaxy S26 Ultra не залишає шансів конкуренту. Алгоритми Samsung відмінно справляються з відновленням деталей (наприклад, листя на деревах або текстури каміння), тоді як кадри з iPhone перетворюються на нерозбірливу "кашу".

30-кратний зум на iPhone 17 Pro Max і Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: phonearena.com

Фронтальна камера

У тесті селфі 12-мегапіксельна камера Samsung поступилася 18-мегапіксельному модулю Apple. Експерт зазначив, що зіпсувати селфі на iPhone вкрай складно. Смартфон відмінно справляється зі складним контровим світлом на заході сонця і реалістично передає відтінки шкіри, стабільно видаючи більш якісний результат.

iPhone 17 Pro Max і Samsung Galaxy S26 Ultra: фронтальна камера Фото: PhoneArena

Підсумок: нічия з нюансами

Однозначного переможця в цій битві немає. Обидва смартфони роблять чудові фотографії на основну камеру, але мають свої сильні та слабкі сторони.

iPhone 17 Pro Max (як і компактніший iPhone 17 Pro з ідентичною камерою) чудово справляється з селфі за складного освітлення, робить чудові нічні знімки і пропонує приємну передачу кольору з акцентом на теплих відтінках.

Samsung Galaxy S26 Ultra вирізняється точнішим балансом білого в складних умовах, пропонує високий рівень деталізації на широкий кут і однозначно домінує під час використання екстремального зуму.

"Якщо ви запитаєте мене, що б я вибрав, я б звернув увагу на Xiaomi 17 Ultra", — іронічно підсумував експерт, натякаючи на те, що на ринку є й інші сильні гравці з передовими камерами.

Раніше повідомлялося, що смартфон Samsung оснастили батареєю на 9600 мАг. Інженер з YouTube-каналу Strange Parts виконав цікаву маніпуляцію зі смартфоном Samsung Galaxy Z TriFold. Ємність його акумулятора вийшло збільшити на 71%.

Також було названо смартфон з найкращою батареєю у 2026 році. Китайські смартфони все частіше оснащують кремнієвими АКБ підвищеної ємності, поки Apple, Samsung і Google не поспішають з інноваціями в цій галузі. Експерт порівняв популярні флагмани за часом роботи.