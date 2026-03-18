Екран смартфона Galaxy S26 Ultra погіршився порівняно з S25 Ultra: у чому зізналася Samsung

Південнокорейська компанія офіційно підтвердила зниження граничної яскравості і зміну кольору в дисплеї Galaxy S26 Ultra. Вся справа в новій функції Privacy Display, якої не було в моделі минулого року.

Інженери корпорації визнали наявність візуальних відхилень при певних сценаріях експлуатації, пише TechRadar. Представники бренду заявили, що вплив цих нюансів на реальний користувацький досвід залишається мінімальним.

Що показали тести

З'ясувалося, що 6,9-дюймовий екран Galaxy S26 Ultra під кутом виглядає більш тьмяним, ніж панель Galaxy S25 Ultra. Лабораторні виміри підтвердили зниження пікових показників яскравості та невеликі відхилення в насиченості кольору. У своїй заяві Samsung пояснила ситуацію впровадженням функції Privacy Display. Ця технологія на рівні пікселів приховує вміст екрану від сторонніх поглядів зі сторони. Розробники зазначили, що відхилення проявляються тільки при нахилі пристрою на певні кути і при викрученій на максимум яскравості підсвічування.

Журналісти видання підтвердили це на практиці. Різниця в яскравості стає помітною винятково під час прямого порівняння двох смартфонів, що лежать поруч із максимальними налаштуваннями екрана. При зниженні яскравості менш ніж на половину візуальні відмінності зникають. До речі, на форумі Reddit раніше з'являлися поодинокі скарги власників на нудоту і напругу очей під час використання Privacy Display. Оглядачі не змогли підтвердити ці симптоми під час тривалого тестування.

Загалом експерти називають технологію "Антишпигун" корисною апаратною інновацією, яка виправдовує незначну втрату пікової яскравості.

Раніше повідомлялося, що смартфони серії Samsung Galaxy S26 розкритикували за 40 ГБ "сміття" в системі. Флагмани, чия вартість доходить до $1800, поставляються із зайвим числом встановлених партнерських програм.

