"Новый рекорд в сегменте": малоизвестный смартфон получит аккумулятор на 13000 мАч
Будущий смартфон Honor X80 GT может получить самый большой в истории аккумулятор емкостью.
Honor X80 GT находится в разработке и может дебютировать в первой половине этого года, сообщает Huawei Central со ссылкой на инсайдера.
По словам информатора, фактическая емкость аккумулятора Honor X80 GT составит 13080 мАч. В прошлом году Honor уже выпустила несколько смартфонов с чрезвычайно емкими батареями, однако X80 GT, вероятно, превзойдет их.
"Если текущая утечка информации подтвердится, новая модель не только не установит новый рекорд в сегменте "батарей гаджетов", но и превзойдет основные портативные аккумуляторы на потребительском рынке", — подчеркнули в издании.
Другие характеристики Honor X80 GT пока не разглашаются. Ожидается, что смартфон будет официально анонсирован уже в ближайшие месяцы.
Напомним, Samsung готовит смартфоны с огромными аккумуляторами емкостью до 18 000 мАч.
Фокус также сообщал, что Redmi K90 Ultra может иметь получить батарею емкостью более 8000 мАч.