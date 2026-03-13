"Новий рекорд у сегменті": маловідомий смартфон отримає акумулятор на 13000 мАг
Майбутній смартфон Honor X80 GT може отримати найбільший в історії акумулятор ємністю.
Honor X80 GT перебуває в розробці та може дебютувати в першій половині цього року, повідомляє Huawei Central з посиланням на інсайдера.
За словами інформатора, фактична ємність акумулятора Honor X80 GT становитиме 13080 мАг. Минулого року Honor вже випустила кілька смартфонів з надзвичайно ємними батареями, однак X80 GT, ймовірно, перевершить їх.
"Якщо поточний витік інформації підтвердиться, нова модель не тільки не встановить новий рекорд у сегменті "батарей гаджетів", але й перевершить основні портативні акумулятори на споживчому ринку", — наголосили у виданні.
Інші характеристики Honor X80 GT поки не розголошуються. Очікується, що смартфон буде офіційно анонсований вже найближчими місяцями.
Нагадаємо, Samsung готує смартфони з величезними акумуляторами ємністю до 18 000 мАг.
Фокус також повідомляв, що Redmi K90 Ultra може мати отримати батарею ємністю понад 8000 мАг.