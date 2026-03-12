Samsung готує смартфони з рекордними батареями до 18 000 мАг: яка інновація за цим стоїть

Інженери Samsung SDI ведуть активну розробку кремній-вуглецевих акумуляторів (Si-C) нового покоління. У лабораторіях південнокорейського IT-гіганта тестують прототипи з безпрецедентною ємністю 12 000 мАг і 18 000 мАг.

Про це повідомляє інсайдер Schrödinger, пише Gadgets 360. Samsung не буде першою компанією, що впроваджує подібні інновації. Проте зазначені специфікації акумуляторів вражають навіть на тлі рішень від китайських конкурентів. Наразі труднощі практичного впровадження таких АКБ полягають у балансуванні ємності, стабільності роботи та габаритів корпусу смартфона.

Головна відмінність нових батарей від традиційних літій-іонних полягає в застосуванні кремнієвого анода замість графітового. Так підвищується щільність енергії, а значить батарея може стати більш ємною, не додаючи в розмірах. Але є нюанс: під час заряджання матеріал сильно розширюється, що призводить до передчасної деградації.

Що придумали в Samsung

За даними витоків, у Samsung працюють над тим, щоб мінімізувати цей ефект, удосконалюючи структуру осередків і алгоритми управління живленням. Згідно з внутрішніми документами, в компанії експериментують зі складними багатокомірковими структурами, щоб досягти рекордної ємності при збереженні адекватної товщини корпусу смартфона.

Батарея на 12 000 мАг використовує двокоміркову конструкцію (6800 мАг + 5200 мАг). Цільова товщина такого блоку становить 9,3 мм. Передбачається, що елемент зможе забезпечити смартфону від 20 до 25 годин безперервного часу роботи екрана за увімкнених Wi-Fi і мобільних даних.

Для порівняння, актуальний флагман Galaxy S26 Ultra оснащений АКБ ємністю всього 5000 мАг Фото: Tom's Guide

Варіант на 18 000 мАг складається з трьох осередків (6699 мАг, 6000 мАг і 5257 мАг). Товщина цього блоку має становити близько 12,3 мм, однак через необхідність додаткових термоінтерфейсів для відведення тепла прототипи поки що виходять трохи товстішими (12,8 мм). Тестували і ємність до 20 000 мАг, проте двокомірковий прототип на 20 000 мАг провалив випробування на довговічність, деградувавши після 960 циклів зарядки.

Головна мета розробників — домогтися стабільного життєвого циклу в 1500 зарядок для батарей на 12 000 і 18 000 мАг.

Виробник проявляє обережність у впровадженні нових акумуляторних технологій після сумнозвісного інциденту із самозайманнями Galaxy Note 7 у 2016 році. Тому терміни появи таких надємних батарей у комерційних пристроях наразі невідомі. Очікується, що після успішного завершення тестів вони знайдуть застосування в майбутніх флагманах і складних смартфонах бренду.

