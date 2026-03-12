Смартфони з найкращими процесорами у 2026 році: 5 моделей із вражаючою продуктивністю

Сегмент ігрових смартфонів продовжує дивувати. Виробники змагаються не тільки в потужності процесорів, а й в ефективності систем охолодження, частоті оновлення екранів і ємності батарей.

Експерти Gizmochina склали рейтинг найкращих смартфонів для мобільного геймінгу, які можна купити навесні 2026 року. Ці новинки від Red Magic, OnePlus і iQOO пропонують ультимативну швидкодію і спеціальні ігрові функції.

Red Magic 11 Pro

Смартфон вважається безкомпромісним рішенням у своїй ніші. Він оснащений новітнім процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, а в топовій комплектації пропонує до 24 ГБ надшвидкої оперативної пам'яті LPDDR5T і 1 ТБ сховища UFS 4.1 Pro. За заявами бренду, апарат набирає рекордні 4,35 мільйона балів у тесті AnTuTu 11.

Для підтримки високих показників застосовується подвійна система охолодження: рідинна камера поєднується з фізичним вентилятором, що обертається зі швидкістю 24 000 об/хв. 6,85-дюймовий OLED-дисплей працює на частоті 144 Гц, а спеціальний графічний движок здатний підвищувати роздільну здатність в іграх до 2K. Є сенсорні тригери з частотою відгуку 520 Гц, що допомагають з керуванням, а за автономність відповідає АКБ на 7500 мАг із зарядкою 80 Вт.

Red Magic 11 Pro Фото: phonearena.com

OnePlus 15

OnePlus 15 — це більш консервативний з точки зору дизайну флагман, який, тим не менш, відмінно справляється з іграми. Усередині встановлений той самий топовий Snapdragon 8 Elite Gen 5 у парі з 16 ГБ ОЗП і 1 ТБ вбудованої пам'яті.

Головна перевага пристрою — 6,78-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей з високою частотою оновлення 165 Гц. Для охолодження використовується величезна випарна камера площею 5731 мм². Ще один козир — гігантська кремнієва батарея на 7300 мАг з підтримкою надшвидкої зарядки потужністю 120 Вт.

OnePlus 15 Фото: techadvisor.com

Red Magic 11 Air

Це більш доступна і компактна версія головного ігрового смартфона бренду, згаданого вище. Гаджет побудований на торішньому, але все ще досить продуктивному чипі Snapdragon 8 Elite. Екран залишився таким же великим — це 6,85 дюймова OLED-матриця з підтримкою 144 Гц.

Смартфон зберіг активне охолодження з кулером на 24 000 об/хв, яке стало на 40% ефективнішим, ніж у попередника. Акумулятор ємністю 7000 мАг підтримує зарядку на 80 Вт. При ціні від $529 це одна з найкращих пропозицій для геймерів.

iQOO 15R

Цей смартфон базується на передтоповому процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Він оснащений відносно мініатюрним 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю до 5000 ніт.

За охолодження відповідає система IceCore VC з двошаровими графеновими листами, яка знижує температуру корпусу на 15°C. Автономність забезпечує ємний акумулятор на 7600 мАг із зарядкою до 100 Вт. При ціні близько $488 це відмінний варіант для тих, хто шукає високу швидкодію за помірні гроші.

iQOO 15R Фото: iQOO

OnePlus 15R

Ще один потужний "середняк" на базі Snapdragon 8 Gen 5. Його головна особливість — 6,83-дюймовий AMOLED-екран з частотою оновлення 165 Гц і спеціальним чипом, який забезпечує частоту опитування сенсора в 3200 Гц. Це гарантує максимальну точність управління в шутерах та інших динамічних іграх. Батарея на 7400 мАг з 80-ватною зарядкою забезпечує тривалу експлуатацію. Початкова ціна становить близько $699.

