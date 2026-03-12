Смартфоны с лучшими процессорами в 2026 году: 5 моделей с впечатляющей производительностью

Сегмент игровых смартфонов продолжает удивлять. Производители соревнуются не только в мощности процессоров, но и в эффективности систем охлаждения, частоте обновления экранов и емкости батарей.

Эксперты Gizmochina составили рейтинг лучших смартфонов для мобильного гейминга, которые можно купить весной 2026 года. Эти новинки от Red Magic, OnePlus и iQOO предлагают ультимативное быстродействие и специальные игровые функции.

Red Magic 11 Pro

Смартфон считается бескомпромиссным решением в своей нише. Он оснащен новейшим процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, а в топовой комплектации предлагает до 24 ГБ сверхбыстрой оперативной памяти LPDDR5T и 1 ТБ хранилища UFS 4.1 Pro. По заявлениям бренда, аппарата набирает рекордные 4,35 миллиона баллов в тесте AnTuTu 11.

Для поддержания высоких показателей применяется двойная система охлаждения: жидкостная камера сочетается с физическим вентилятором, вращающимся со скоростью 24 000 об/мин. 6,85-дюймовый OLED-дисплей работает на частоте 144 Гц, а специальный графический движок способен повышать разрешение в играх до 2K. В наличии сенсорные триггеры с частотой отклика 520 Гц, помогающие с управлением, а за автономность отвечает АКБ на 7500 мАч с зарядкой 80 Вт.

Red Magic 11 Pro Фото: phonearena.com

OnePlus 15

OnePlus 15 — это более консервативный с точки зрения дизайна флагман, который, тем не менее, отлично справляется с играми. Внутри установлен тот же топовый Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти.

Главное преимущество устройства — 6,78-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления 165 Гц. Для охлаждения используется огромная испарительная камера площадью 5731 мм². Еще один козырь — гигантская кремниевая батарея на 7300 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт.

OnePlus 15 Фото: techadvisor.com

Red Magic 11 Air

Это более доступная и компактная версия главного игрового смартфона бренда, упомянутого выше. Гаджет построен на прошлогоднем, но все еще весьма производительном чипе Snapdragon 8 Elite. Экран остался таким же большим — это 6,85 дюймовая OLED-матрица с поддержкой 144 Гц.

Смартфон сохранил активное охлаждение с кулером на 24 000 об/мин, которое стало на 40% эффективнее, чем у предшественника. Аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает зарядку на 80 Вт. При цене от $529 это одно из лучших предложений для геймеров.

iQOO 15R

Этот смартфон базируется на предтоповом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Он оснащен относительно миниатюрным 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит.

За охлаждение отвечает система IceCore VC с двухслойными графеновыми листами, которая снижает температуру корпуса на 15°C. Автономность обеспечивает емкий аккумулятор на 7600 мАч с зарядкой до 100 Вт. При цене около $488 это отличный вариант для тех, кто ищет высокое быстродействие за умеренные деньги.

iQOO 15R Фото: iQOO

OnePlus 15R

Еще один мощный "середняк" на базе Snapdragon 8 Gen 5. Его главная особенность — 6,83-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 165 Гц и специальным чипом, который обеспечивает частоту опроса сенсора в 3200 Гц. Это гарантирует максимальную точность управления в шутерах и других динамичных играх. Батарея на 7400 мАч с 80-ваттной зарядкой обеспечивает длительную эксплуатацию. Начальная цена составляет около $699.

