Google ускорит Android-смартфоны по всему миру: что добавят в важном обновлении

Гаджеты под управлением ОС Android начнут работать быстрее. Google анонсировала внедрение технологии Automatic Feedback-Directed Optimization (AutoFDO) в ядро операционной системы.

Апдейт нацелен на ощутимое ускорение запуска программ и снижение расхода заряда батареи на поддерживаемых устройствах. Нововведение базируется на анализе реальных профилей использования смартфонов вместо устаревшего метода статического анализа кода, пишет Neowin.

Технология AutoFDO впервые появилась в Android 12 в 2021 году. Ранее метод применялся в операционных системах Windows, Linux и браузерах на базе Chromium. Теперь инструмент интегрирован непосредственно в системное ядро ОС. На мобильных устройствах ядро потребляет около 40% процессорного времени. Оптимизация на этом уровне существенно снижает общую вычислительную нагрузку на чип.

Система собирает данные с аппаратных мониторов. Анализируются сценарии реального использования техники. Разработчики создают профили в лабораторных условиях путем цикличного запуска 100 самых популярных приложений. Компилятор выявляет наиболее часто выполняемые фрагменты кода (так называемые "горячие" пути) и приоритетно оптимизирует их работу. По принципу действия алгоритм напоминает системное кэширование данных.

Насколько ускорятся различные процессы в Android после обновления Фото: Google

Внутренние тесты Google зафиксировали средний прирост производительности системы на 10,5%. Время "холодного" старта сторонних приложений сократилось на 4%. Скорость загрузки операционной системы при включении смартфона выросла на 1%. Разработчики подчеркивают, что такие изменения обеспечивают более плавную отрисовку интерфейса, быстрое переключение между активными задачами и увеличивают автономность гаджетов.

Внедрение AutoFDO происходит поэтапно. Базовый релиз нацелен на ветки ядра android15-6.6 и android16-6.12. Инструмент уже протестирован на смартфонах линейки Pixel с версиями ядра 6.1, 6.6 и 6.12. В будущем компания планирует расширить поддержку на новые сборки Generic Kernel Image (GKI) и внедрить оптимизацию для системных модулей и архитектур, отличных от aarch64.

