Google прискорить Android-смартфони по всьому світу: що додадуть у важливому оновленні

Гаджети під управлінням ОС Android почнуть працювати швидше. Google анонсувала впровадження технології Automatic Feedback-Directed Optimization (AutoFDO) в ядро операційної системи.

Апдейт націлений на відчутне прискорення запуску програм і зниження витрати заряду батареї на підтримуваних пристроях. Нововведення базується на аналізі реальних профілів використання смартфонів замість застарілого методу статичного аналізу коду, пише Neowin.

Технологія AutoFDO вперше з'явилася в Android 12 у 2021 році. Раніше метод застосовували в операційних системах Windows, Linux і браузерах на базі Chromium. Тепер інструмент інтегровано безпосередньо в системне ядро ОС. На мобільних пристроях ядро споживає близько 40% процесорного часу. Оптимізація на цьому рівні істотно знижує загальне обчислювальне навантаження на чип.

Відео дня

Система збирає дані з апаратних моніторів. Аналізуються сценарії реального використання техніки. Розробники створюють профілі в лабораторних умовах шляхом циклічного запуску 100 найпопулярніших додатків. Компілятор виявляє фрагменти коду, які найчастіше виконуються (так звані "гарячі" шляхи), і пріоритетно оптимізує їхню роботу. За принципом дії алгоритм нагадує системне кешування даних.

Наскільки прискоряться різні процеси в Android після оновлення Фото: Google

Внутрішні тести Google зафіксували середній приріст продуктивності системи на 10,5%. Час "холодного" старту сторонніх додатків скоротився на 4%. Швидкість завантаження операційної системи під час увімкнення смартфона зросла на 1%. Розробники підкреслюють, що такі зміни забезпечують більш плавне відмальовування інтерфейсу, швидке перемикання між активними завданнями і збільшують автономність гаджетів.

Впровадження AutoFDO відбувається поетапно. Базовий реліз націлений на гілки ядра android15-6.6 і android16-6.12. Інструмент уже протестовано на смартфонах лінійки Pixel з версіями ядра 6.1, 6.6 і 6.12. У майбутньому компанія планує розширити підтримку на нові збірки Generic Kernel Image (GKI) і впровадити оптимізацію для системних модулів і архітектур, відмінних від aarch64.

Раніше повідомлялося, що оновлення Android зіпсувало зарядку популярних смартфонів. Після завантаження оновлення від березня 2026 року, багато користувачів Google Pixel повідомляють, що їхні телефони з увімкненою функцією обмеження зарядки заряджаються майже за годину до останніх 2-3% від 80%.

Також Фокус писав, що смартфони Samsung розкритикували в мережі. Моделі серії Samsung Galaxy S26, чия вартість доходить до $1800, постачаються із зайвим числом встановлених партнерських програм.