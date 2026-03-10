Обновление Android испортило зарядку популярных смартфонов: на что жалуются пользователи

После загрузки обновления от марта 2026 года, многие пользователи Google Pixel сообщают, что их телефоны с включенной функцией ограничения зарядки заряжаются почти за час до последних 2-3% от 80%.

Мартовское обновление от Google содержит множество интересных улучшений, однако изменения по зарядке смартфонов Pixel были раскритикованы пользователями на Reddit.

Один из владельцев Pixel отметил, что его смартфону понадобилось почти 47 минут, чтобы зарядиться от 77% до 80%. До обновления те же 3% требовали лишь около 6 минут.

"Это странно, почему чрезмерное замедление на последних 3% перед 80% имело бы какое-то существенное влияние на продолжительность работы батареи? Я думаю, что кто-то что-то натворил, и это чистый баг", — написал он.

Другой пользователь отметил, что его телефон заряжался от 78% до 80% почти 30 минут. Проблема, похоже, не ограничивается какой-то конкретной моделью, ведь в комментариях упомянуты серии Pixel 10, Pixel 9 и несколько более старых смартфонов.

Что говорят в Google

Несмотря на то, что многие пользователи назвали замедленную зарядку ошибкой, Google, похоже, не соглашается с этим. Под постом на эту тему в системе отслеживания проблем пользователь, который, вероятно, является сотрудником Google, утверждает, что именно так и должна работать функция ограничения заряда 80%.

"Хотя это может привести к замедлению скорости зарядки вблизи ограничения, это сделано с целью управления состоянием аккумулятора и не должно влиять на нормальное использование устройства. Сейчас мы работаем над оптимизацией этого пользовательского опыта", — сказано в комментарии.

Учитывая все это, пока единственным решением будет выключить опцию оптимизации зарядки. После этого телефон снова будет заряжаться до 100% вместо 80%.

