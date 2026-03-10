Оновлення Android зіпсувало зарядку популярних смартфонів: на що скаржаться користувачі

Після завантаження оновлення від березня 2026 року, багато користувачів Google Pixel повідомляють, що їхні телефони з увімкненою функцією обмеження зарядки заряджаються майже за годину до останніх 2-3% від 80%.

Березневе оновлення від Google містить безліч цікавих покращень, однак зміни щодо заряджання смартфонів Pixel були розкритиковані користувачами на Reddit.

Один з власників Pixel зазначив, що його смартфону знадобилося майже 47 хвилин, щоб зарядитися від 77% до 80%. До оновлення ті самі 3% потребували лише близько 6 хвилин.

"Це дивно, чому надмірне уповільнення на останніх 3% перед 80% мало б якийсь суттєвий вплив на тривалість роботи батареї? Я думаю, що хтось щось накоїв, і це чистий баг", — написав він.

Інший користувач зазначив , що його телефон заряджався від 78% до 80% майже 30 хвилин. Проблема, схоже, не обмежується якоюсь конкретною моделлю, адже у коментарях згадані серії Pixel 10, Pixel 9 та кілька старіших смартфонів.

Що кажуть в Google

Попри те, що багато користувачів назвали сповільнену зарядку помилкою, Google, схоже, не погоджується з цим. Під постом на цю тему в системі відстеження проблем користувач, який, ймовірно є співробітником Google, стверджує, що саме так і має працювати функція обмеження заряду 80%.

"Хоча це може призвести до уповільнення швидкості заряджання поблизу обмеження, це зроблено з метою управління станом акумулятора і не повинно впливати на нормальне використання пристрою. Наразі ми працюємо над оптимізацією цього користувацького досвіду", — сказано у коментарі.

З огляду на все це, поки єдиним рішенням буде вимкнути опцію оптимізації заряджання. Після цього телефон знову буде заряджатися до 100% замість 80%.

Нагадаємо, власники смартфонів Samsung Galaxy S22 поскаржилися, що останнє оновлення безпеки призвело до блокування їхніх пристроїв.

