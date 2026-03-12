Samsung готовит смартфоны с рекордными батареями до 18 000 мАч: какая инновация за этим стоит

Инженеры Samsung SDI ведут активную разработку кремний-углеродных аккумуляторов (Si-C) нового поколения. В лабораториях южнокорейского IT-гиганта тестируются прототипы с беспрецедентной емкостью 12 000 мАч и 18 000 мАч.

Об этом сообщает инсайдер Schrödinger, пишет Gadgets 360. Samsung не будет первой компанией, внедряющей подобные инновации. Тем не менее указанные спецификации аккумуляторов впечатляют даже на фоне решений от китайских конкурентов. Сейчас трудность практического внедрения таких АКБ заключается в балансировке емкости, стабильности работы и габаритов корпуса смартфона.

Главное отличие новых батарей от традиционных литий-ионных заключается в применении кремниевого анода вместо графитового. Так повышается плотность энергии, а значит батарея может стать более емкой, не прибавляя в размерах. Но есть нюанс: при зарядке материал сильно расширяется, что приводит к преждевременной деградации.

Что придумали в Samsung

По данным утечек, в Samsung трудятся над тем, чтобы минимизировать этот эффект, совершенствуя структуру ячеек и алгоритмы управления питанием. Согласно внутренним документам, в компании экспериментируют со сложными многоячеечными структурами, чтобы достичь рекордной емкости при сохранении адекватной толщины корпуса смартфона.

Батарея на 12 000 мАч использует двухъячеечную конструкцию (6800 мАч + 5200 мАч). Целевая толщина такого блока составляет 9,3 мм. Предполагается, что элемент сможет обеспечить смартфону от 20 до 25 часов непрерывного времени работы экрана при включенных Wi-Fi и мобильных данных.

Для сравнения, актуальный флагман Galaxy S26 Ultra оснащен АКБ емкостью всего 5000 мАч Фото: Tom's Guide

Вариант на 18 000 мАч состоит из трех ячеек (6699 мАч, 6000 мАч и 5257 мАч). Толщина этого блока должна составить около 12,3 мм, однако из-за необходимости дополнительных термоинтерфейсов для отвода тепла прототипы пока получаются немного толще (12,8 мм). Тестировали и емкость до 20 000 мАч, однако двухъячеечный прототип на 20 000 мАч провалил испытания на долговечность, деградировав после 960 циклов зарядки.

Главная цель разработчиков — добиться стабильного жизненного цикла в 1500 зарядок для батарей на 12 000 и 18 000 мАч.

Производитель проявляет осторожность во внедрении новых аккумуляторных технологий после печально известного инцидента с самовозгораниями Galaxy Note 7 в 2016 году. Поэтому сроки появления таких сверхъемких батарей в коммерческих устройствах пока неизвестны. Ожидается, что после успешного завершения тестов они найдут применение в будущих флагманах и складных смартфонах бренда.

