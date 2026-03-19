Компактний Honor Magic 9 отримає потрійну 200-Мп камеру і батарею 8000 мАг: що відомо про смартфон

Компанія Honor готує до виходу флагманський смартфон Magic 9. Апарат цікавий вельми ємним акумулятором у мініатюрному корпусі, а також просунутою системою камер.

Прийдешня лінійка включатиме в себе моделі Magic 9, Magic 9 Pro і Magic 9 RSR. Перші подробиці про базову версію розкрив інсайдер Digital Chat Station, пише Gizmochina.

Основна камера смартфона отримає 200-мегапіксельний сенсор оптичного формату 1/2.8 дюйма. Його доповнить 50-Мп ширококутний модуль і 64-Мп перископічний телеоб'єктив з матрицею 1/2 дюйма. Інформації про фронтальну камеру немає. Експерти очікують збереження 50-Мп модуля від попереднього покоління Magic 8.

Ємність вбудованої батареї складе 8000 мАг. Цей показник перевершує багато аналогів на ринку (наприклад, OnePlus 15T комплектується акумулятором 7500 мАг). Потужність швидкої зарядки невідома, але підтримка бездротового поповнення енергії підтверджена. Модель минулого покоління оснащувалася батареєю на 7000 мАг з дротовою зарядкою 90 Вт і бездротовою 80 Вт.

Апаратною основою новинки стане процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6. Компанія Qualcomm представить цей 2-нанометровий чип у вересні. Смартфон отримає плоский 6,3-дюймовий дисплей. Діагональ екрана зменшиться порівняно з 6,58-дюймовою панеллю попередника. Матриця буде виконана за технологією OLED LTPO. Буде передбачено ультразвуковий сканер відбитків пальців, вбудований в екран. Решта технічних специфікацій поки тримаються в секреті.

Раніше повідомлялося, що маловідомий смартфон отримає акумулятор на 13000 мАг. Майбутній смартфон Honor X80 GT може отримати найбільший в історії акумулятор ємністю понад 13 000 мАг.

Також Фокус писав, що екран смартфона Galaxy S26 Ultra погіршився, як порівняти з S25 Ultra. Південнокорейська компанія офіційно підтвердила зниження граничної яскравості і зміну кольору в дисплеї Galaxy S26 Ultra. Вся справа в новій функції Privacy Display, якої не було в моделі минулого року.