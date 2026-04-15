"Тиждень на одному заряді": смартфони можуть отримати абсолютно новий тип акумуляторів

Нова технологія безанодного акумулятора може значно подовжити термін служби акумуляторів на смартфонах, вирішивши одразу кілька проблем зі звичайними літій-іонними батареями.

Хоча технологія безанодного акумулятора все ще перебуває на стадії прототипу, вона вона має багатообіцяючі перспективи. Деталі про цю розробку розкрили експерти порталу PhoneArena.

Як працюють акумулятори

Акумулятор складається з трьох основних компонентів: анода, катода та електроліту. Під час заряджання зовнішнє джерело підключається до анода та катода, і частинки заряду течуть від катода, через електроліт до анода, збираючись там, чекаючи, щоб живити гаджет.

Якщо до акумулятора підключити зовнішнє навантаження, наприклад, смартфон, накопичені заряджені частинки починають текти від анода через гаджет і назад до катода акумулятора. Цей потік електронів фактично живить пристрій.

Новий безанодний акумулятор

Хоча існування безанодного акумулятора суперечить основним принципам батарей, один з найбільших автомобільних конгломератів світу VW group знайшов спосіб реалізувати цей концепт.

Йдеться про технологію, у якій замість виробництва анода використовується так званий струмоприймач. Ця тонка металева фольга "стає" анодом під час циклів зарядки, накопичуючи заряджені частинки, і "зникає" під час розрядки.

"Це геніально і вирішує кілька проблем зі звичайними літій-іонними акумуляторами", — зазначили у виданні.

Переваги безанодних акумуляторів

Однією з найважливіших переваг нової технології є збільшена ємність. Відсутність постійного анода означає, що акумулятор може накопичувати більше заряджених частинок і "розширювати" цей тимчасовий анод за межі фізичних обмежень постійного літієвого анода.

Повідомляється, що прототипи вже досягли щільності енергії близько 1270 Вт·год/л. Це майже вдвічі більше, ніж у найкращих сучасних літій-іонних акумуляторів.

Ще одним плюсом безанодних акумуляторів є спрощений виробничий процес. Виключення етапу виробництва літієвих анодів знизить витрати, а також зробить акумулятори легшими та тоншими.

Коли смартфони отримають нові акумулятори

Наразі найбільшою перешкодою для широкого впровадження безанодних акумуляторів є сама технологія. Процес "створення" анода в кожному циклі зарядки та його "розчинення" під час розрядки акумулятора поки є неефективним та недосконалим.

Хіміки та матеріалознавці вважають, що ця технологія все ще перебуває на початковій стадії розвитку. Згідно з їхніми прогнозами, до масового виробництва безанодних батарей залишилося щонайменше п'ять років.

"Зрештою, ми отримаємо смартфони, які працюють тиждень на одному заряді. Нам просто потрібно бути терплячими", — підсумували у виданні.

