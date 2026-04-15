"Неделя на одном заряде": смартфоны могут получить совершенно новый тип аккумуляторов

Новая технология безанодного аккумулятора может значительно продлить срок службы аккумуляторов на смартфонах, решив сразу несколько проблем с обычными литий-ионными батареями.

Хотя технология безанодного аккумулятора все еще находится на стадии прототипа, она она она имеет многообещающие перспективы. Детали об этой разработке раскрыли эксперты портала PhoneArena.

Как работают аккумуляторы

Аккумулятор состоит из трех основных компонентов: анода, катода и электролита. Во время зарядки внешний источник подключается к аноду и катоду, и частицы заряда текут от катода, через электролит к аноду, собираясь там, ожидая, чтобы питать гаджет.

Если к аккумулятору подключить внешнюю нагрузку, например, смартфон, накопленные заряженные частицы начинают течь от анода через гаджет и обратно к катоду аккумулятора. Этот поток электронов фактически питает устройство.

Відео дня

Новый безанодный аккумулятор

Хотя существование безанодного аккумулятора противоречит основным принципам батарей, один из крупнейших автомобильных конгломератов мира VW group нашел способ реализовать этот концепт.

Речь идет о технологии, в которой вместо производства анода используется так называемый токоприемник. Эта тонкая металлическая фольга "становится" анодом во время циклов зарядки, накапливая заряженные частицы, и "исчезает" во время разрядки.

"Это гениально и решает несколько проблем с обычными литий-ионными аккумуляторами", — отметили в издании.

Преимущества безанодных аккумуляторов

Одним из важнейших преимуществ новой технологии является увеличенная емкость. Отсутствие постоянного анода означает, что аккумулятор может накапливать больше заряженных частиц и "расширять" этот временный анод за пределы физических ограничений постоянного литиевого анода.

Сообщается, что прототипы уже достигли плотности энергии около 1270 Вт-ч/л. Это почти вдвое больше, чем у лучших современных литий-ионных аккумуляторов.

Еще одним плюсом безанодных аккумуляторов является упрощенный производственный процесс. Исключение этапа производства литиевых анодов снизит затраты, а также сделает аккумуляторы легче и тоньше.

Когда смартфоны получат новые аккумуляторы

Сейчас самым большим препятствием для широкого внедрения безанодных аккумуляторов является сама технология. Процесс "создания" анода в каждом цикле зарядки и его "растворения" во время разрядки аккумулятора пока является неэффективным и несовершенным.

Важно

Недорогой смартфон с емким аккумулятором: что известно о новой бюджетной модели (фото)

Химики и материаловеды считают, что эта технология все еще находится на начальной стадии развития. Согласно их прогнозам, до массового производства безанодных батарей осталось минимум пять лет.

"В конце концов, мы получим смартфоны, которые работают неделю на одном заряде. Нам просто нужно быть терпеливыми", — подытожили в издании.

Напомним, ученые создали новую технологию жидкого электролита для литиевых аккумуляторов.

Фокус также сообщал, что исследователи достигли важной вехи в создании кальциевых аккумуляторов.